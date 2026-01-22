Гороскоп на 23 января: Дев ждет непростой разговор, а Весов — прорыв в работе
Гороскоп подскажет, какие события вас ожидают 23 января
"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 23 января, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, каких сюрпризов вам следует ожидать в эту пятницу.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Представители этого знака завтра проявят решительность и внутреннюю собранность. Решения будут приниматься без колебаний и принесут нужный результат. В рабочих делах возможен момент, когда Овнам придется взять инициативу в свои руки.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Этот знак может проявить себя на работе благодаря нестандартному подходу. Денежные вопросы будут решаться спокойно, возможны идеи для дополнительного дохода. В отношениях захочется уюта и надежности.
Близнецы (21.05-21.06)
День подходит для разговоров, встреч и новых знакомств. Через общение могут решиться и финансовые вопросы. Впечатлений завтра будет много, но важно не перегружать себя.
Рак (22 июня — 22 июля)
Для представителей этого знака день пройдет мягко и душевно. Интуиция поможет принять правильное решение в работе. Стоит делиться чувствами с теми, кому вы доверяете.
Лев (23 июля — 23 августа)
Львы окажутся в центре внимания. Их идеи могут заметить и достойно оценить. В финансах вопросах день благоприятен для планирования и обсуждения будущих шагов.
Дева (24 августа — 23 сентября)
В личной сфере день располагает Дев к спокойным и честным разговорам. К середине дня может проясниться вопрос, который долго не давал покоя, и станет легче на душе.
Весы (24 сентября — 23 октября)
В работе возможны удачные договоренности, если Веси поверят в себя. Денежные вопросы будут решаться проще, чем кажется. В отношениях день подходит для теплых слов и романтики.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Для этого знака 23 января принесет сильные внутренние подсказки. Решения могут прийти неожиданно, но будут точными. В середине дня вероятен важный разговор, который многое расставит по местам.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Представители этого знака завтра почувствуют движение вперед. В работе возможны предложения, связанные с развитием или обучением. День настраивает на рост и новые цели.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Этот знак в ближайшее время увидит плоды своих усилий. Финансовая ситуация будет стабильной. В отношениях станет больше тепла, а поддержка в середине дня добавит уверенности.
Водолей (20 января — 19 февраля)
В работе Водолеям нужно больше генерировать необычные идеи. День подходит для обсуждений и планирования. В личной сфере Водолеям важна свобода и взаимное понимание.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Для Рыб 23 января пройдет на подъеме. В финансах вопросах все будет ровно, без сюрпризов. В отношениях усиливается романтическое настроение и желание быть ближе.