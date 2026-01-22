Гороскоп на 23 января: Дев ждет непростой разговор, а Весов — прорыв в работе

Гороскоп подскажет, какие события вас ожидают 23 января

"Телеграф" представляет гороскоп на завтра, 23 января, для представителей всех знаков Зодиака. Мы выяснили, каких сюрпризов вам следует ожидать в эту пятницу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Представители этого знака завтра проявят решительность и внутреннюю собранность. Решения будут приниматься без колебаний и принесут нужный результат. В рабочих делах возможен момент, когда Овнам придется взять инициативу в свои руки.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Этот знак может проявить себя на работе благодаря нестандартному подходу. Денежные вопросы будут решаться спокойно, возможны идеи для дополнительного дохода. В отношениях захочется уюта и надежности.

Близнецы (21.05-21.06)

День подходит для разговоров, встреч и новых знакомств. Через общение могут решиться и финансовые вопросы. Впечатлений завтра будет много, но важно не перегружать себя.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для представителей этого знака день пройдет мягко и душевно. Интуиция поможет принять правильное решение в работе. Стоит делиться чувствами с теми, кому вы доверяете.

Лев (23 июля — 23 августа)

Львы окажутся в центре внимания. Их идеи могут заметить и достойно оценить. В финансах вопросах день благоприятен для планирования и обсуждения будущих шагов.

Дева (24 августа — 23 сентября)

В личной сфере день располагает Дев к спокойным и честным разговорам. К середине дня может проясниться вопрос, который долго не давал покоя, и станет легче на душе.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В работе возможны удачные договоренности, если Веси поверят в себя. Денежные вопросы будут решаться проще, чем кажется. В отношениях день подходит для теплых слов и романтики.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Для этого знака 23 января принесет сильные внутренние подсказки. Решения могут прийти неожиданно, но будут точными. В середине дня вероятен важный разговор, который многое расставит по местам.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Представители этого знака завтра почувствуют движение вперед. В работе возможны предложения, связанные с развитием или обучением. День настраивает на рост и новые цели.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Этот знак в ближайшее время увидит плоды своих усилий. Финансовая ситуация будет стабильной. В отношениях станет больше тепла, а поддержка в середине дня добавит уверенности.

Водолей (20 января — 19 февраля)

В работе Водолеям нужно больше генерировать необычные идеи. День подходит для обсуждений и планирования. В личной сфере Водолеям важна свобода и взаимное понимание.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Для Рыб 23 января пройдет на подъеме. В финансах вопросах все будет ровно, без сюрпризов. В отношениях усиливается романтическое настроение и желание быть ближе.