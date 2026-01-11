Майже як чотири середні зарплати вчителя: скільки заробляють столичні водії таксі

Робота в таксі приносить більше, аніж у багатьох інших професіях

У Києві водії таксі зараз отримують в середньому до 45 тисяч гривень на місяць. Це значно більше, ніж зарплати у багатьох інших професіях, зокрема вчителів праці.

За даними сервісів пошуку роботи Work.ua та Работа.ua, на кінець 2025-початок 2026 року середня зарплата в таксі становить приблизно від 43 до 45 тисяч гривень.

Середня зарплата водія таксі в Києві. Фото: Work.ua

Середня зарплата водія таксі в Києві. Фото: Работа.ua

Це значно вище за середні зарплати у багатьох інших сферах. Наприклад вчителі отримують у середньому 12 500 гривень на місяць. Тобто якщо водій таксі заробляє до 45 000 гривень, це на приблизно 32 500 гривень більше, ніж середня зарплата вчителя. Різниця між доходами становить понад три зарплати працівника освіти.

Середня зарплата вчителя в Україні. Фото: Work.ua

Пояснимо, що кількість пропозицій з доходом до 45 000 гривень зростає через попит на послуги таксі у великих містах. Це дає можливість водіям заробляти значно більше, ніж в традиційних професіях, у тому числі й педагогічній сфері.

