Як повернути всю суму за оплачене таксі в Bolt, якщо вашу машину заглушив РЕБ

Машину клієнта "здуло" до Америки

Під час повітряних тривог в Україні часто можуть спостерігатися проблеми з мобільним інтернетом або різними сервісами через радіоперешкоди. Так, наприклад, відбувається із додатком для виклику таксі Bolt, що може призвести до неприємних ситуацій під час поїздки. На щастя, сервіс іде на зустріч своїм клієнтам і вирішити їх легко.

Що потрібно знати:

Під час тривог може глючити інтернет, геолокація та програми

За оплачену поїздку в Bolt повертають лише частину суми, якщо водій уже виїхав

Вирішити питання зі списаними коштами можна в два кліки

"Телеграф" розповідає про те, як повернути гроші за оплачену поїздку в Bolt, якщо ваше таксі заглушив РЕБ. В одну із таких неприємних ситуацій потрапив наш читач, який поділився своєю порадою.

Чоловік хотів викликати таксі та скористався додатком Bolt, проте під час замовлення почалася повітряна тривога та перешкоди. Читачеві вдалося легко викликати машину, а водій прийняв замовлення після оплати. Однак після цього почались проблеми. Водієві, як виявилося, показувало інше місце призначення, а у клієнта взагалі відображалося, що його машина знаходиться десь в Америці.

Через деякий час, зрозумівши, що поїздки не станеться, чоловік скасував замовлення, проте за правилами сервісу, якщо водій уже був у дорозі, то повертається лише частина суми. Клієнт не змирився зі втратою та повернув свої кошти буквально за 5 секунд, а сервіс люб’язно пішов на зустріч.

Тим, як це зробити, читач поділився з нами:

Необхідно перейти до меню "поїздки".

Клікнути по скасованій поїздці.

Зайти до розділу "отримати допомогу з поїздкою".

Далі вибрати пункт "проблеми з платою за скасування".

Натиснути на "інформація не вирішила проблему", а потім запросити чат з оператором.

Описати проблему і буквально через кілька секунд отримати підтвердження повернення.

Кошти можна повернути на рахунок Bolt або на картку, яку ви використовували при оплаті (гроші прийдуть протягом кількох днів).

