Недарма нею досі користуються: в чому переваги радянської авоськи

Цей атрибут був в кожній радянській родини

Багато українців досі користуються радянськими авоськами, незважаючи на велику кількість сучасних пластикових і паперових пакетів. Виявляється, ці прості сумки залишаються зручними та практичними навіть у XXI столітті.

Авоська підходить для будь-яких покупок, легко складається і не займає багато місця. Вона витримує важкі товари, не рветься і служить довгі роки, на відміну від одноразових пакетів, як пояснив "Телеграф".

Авоська. Фото: OLX

Переваги авоськи над сучасними пакетами очевидні: її можна використовувати багато разів, вона стійка до навантажень і зручна у транспортуванні. Крім того, багаторазове використання зменшує кількість пластику, що робить її більш екологічною альтернативою.

Для багатьох людей авоська також асоціюється з ностальгією і звичкою. Вона стала частиною побуту, і її практичність доведена роками повсякденного використання.

