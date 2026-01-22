Накульгує і хилиться убік: стан Трампа в Давосі викликав занепокоєння (відео)

На свіжих кадрах стан здоров'я президента викликав питання

Дональд Трамп, який у середу, 21 січня, прилетів на економічний форум у Давосі, розбурхав мережу своїм станом. Користувачі звернули увагу, що президент США накульгував, коли спускався трапом літака і йшов червоною доріжкою на швейцарській авіабазі.

Як пише видання Irish Star, відео з ходою Трампа, які з’явилися в мережі, викликали занепокоєння з приводу здоров’я президента, оскільки, судячи з усього, йому важко зберігати прямолінійну ходу.

Дональд Трамп прилетів до Давосу. Фото: Getty Images

Так, на одному з роликів видно, що 79-річний Трамп іде від літака, трохи накульгує та хилиться убік. Очевидно, він щосили намагається втриматися в центрі килимової доріжки, але зміщується до краю, а потім знову повертається в середину.

Це відбувалося на тлі чергових заяв Трампа, що він нещодавно проходив обстеження і лікарі задоволені станом його здоров’я. Сам президент неодноразово публічно говорив, що почувається чудово.

Дональд Трамп прилетів на економічний форум у Давосі. Фото: Getty Images

У мережі почалося бурхливе обговорення стану Трампа та його хиткої ходи:

Останнім часом він виглядає слабким і поводиться все більш тривожно

Він все ще не може ходити прямо

Як скоро він театрально піде раніше?

Він п’яний чи одна нога коротша за іншу?

Він найбільш інфантильний чоловік у світі

Відганяє сніг від своїх туфель Louboutin

Бракує тільки пари білоголових орлів, що пролітають повз

Жалюгідний старий

Хода Дональда Трампа викликала занепокоєння. Фото: Getty Images

