Накульгує і хилиться убік: стан Трампа в Давосі викликав занепокоєння (відео)

Галина Струс
Хода Дональда Трампа на авіабазі в Давосі викликала занепокоєння Новина оновлена 22 січня 2026, 14:51
Хода Дональда Трампа на авіабазі в Давосі викликала занепокоєння. Фото Телеграф, Getty Images

На свіжих кадрах стан здоров'я президента викликав питання

Дональд Трамп, який у середу, 21 січня, прилетів на економічний форум у Давосі, розбурхав мережу своїм станом. Користувачі звернули увагу, що президент США накульгував, коли спускався трапом літака і йшов червоною доріжкою на швейцарській авіабазі.

Як пише видання Irish Star, відео з ходою Трампа, які з’явилися в мережі, викликали занепокоєння з приводу здоров’я президента, оскільки, судячи з усього, йому важко зберігати прямолінійну ходу.

Дональд Трамп у Давосі
Дональд Трамп прилетів до Давосу. Фото: Getty Images

Так, на одному з роликів видно, що 79-річний Трамп іде від літака, трохи накульгує та хилиться убік. Очевидно, він щосили намагається втриматися в центрі килимової доріжки, але зміщується до краю, а потім знову повертається в середину.

Це відбувалося на тлі чергових заяв Трампа, що він нещодавно проходив обстеження і лікарі задоволені станом його здоров’я. Сам президент неодноразово публічно говорив, що почувається чудово.

Дональд Трамп у Давосі
Дональд Трамп прилетів на економічний форум у Давосі. Фото: Getty Images

У мережі почалося бурхливе обговорення стану Трампа та його хиткої ходи:

  • Останнім часом він виглядає слабким і поводиться все більш тривожно
  • Він все ще не може ходити прямо
  • Як скоро він театрально піде раніше?
  • Він п’яний чи одна нога коротша за іншу?
  • Він найбільш інфантильний чоловік у світі
  • Відганяє сніг від своїх туфель Louboutin
  • Бракує тільки пари білоголових орлів, що пролітають повз
  • Жалюгідний старий
Дональд Трамп Давос
Хода Дональда Трампа викликала занепокоєння. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, що у кабінеті Меланії помітили цікаву жінку на картині. Схожа на всіх трьох дружин Трампа.

#Давос #Стан здоров'я #Дональд Трамп