Британці опалюють будинки теплом метро. Чи можливо це в Україні

Відпрацьоване тепло метро обігріває понад 1000 будинків

У Великій Британії працює станція, яка використовує тепло метрополітену для обігріву будинків та підігріву води. Вона здійснює опалення за рахунок надлишкового тепла підземки.

Станцію Bunhill 2 Energy Centre запустили у березні 2020 року, повідомляв Dezeen. Вона обігріває понад 1000 будівель лондонського району Іслінгтон.

Принцип роботи Bunhill 2 полягає у зборі надлишкового тепла через шахту колишньої станції City Road. Це робиться за допомогою великого підземного вентилятора, який витягує гаряче повітря з тунелів Північної лінії метро Лондона.

Bunhill 2 — перша станція в світі, що використовує тепло метрополітену для опалення. Це рішення допомагає скоротити викиди вуглецю і зменшити рівень забруднення повітря в місті.

Bunhill 2

Проте на жаль, для України зараз такий спосіб опалення неактуальний. Через важку ситуацію в енергетиці внаслідок російських ударів, є ймовірність, що метро у Києві можуть закрити.

Втім, навіть якщо зупинити рух поїздів, метрополітен продовжуватиме споживати електроенергію. Це пов'язано з критичними системами, які мають працювати цілодобово.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Франції існує опалення за допомогою стічних вод. Каналізаційні мережі мають великі обсяги відхідної теплової енергії.