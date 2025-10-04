Раніше це було улюблене місце відпочинку. Впізнаєте цю локацію в Вінниці за фото 2002 року?

Це місце у Вінниці має давню історію

У 2025 році Вінниці виповнюється 662 роки, оскільки офіційною датою заснування міста вважається 1363, коли було закладено дерев'яний замок на Замковій горі, з якого і почалося становлення міста. Логічно, що тут збереглося багато багатовікових споруд, історичних пам'яток, які приваблюють туристів.

Однак у місті також є місце з давньою історією, де ще кілька десятиліть тому вирувало життя, а зараз доступ до нього закрито. "Телеграф" вирішив поцікавитися у своїх читачів, чи добре вони знають Винницю. Ми покажемо фото, а ви спробуйте відгадати, що це.

На фото можна побачити стару дерев'яну будівлю, що нагадує сільський будинок або навіть європейський курник. Однак це було громадське місце. Підказкою може служити розташування будинку. Видно, що він стояв серед дерев на березі ріки, на якому був пірс.

Що це за місце

Будівля на фото – це дерев'яне кафе на острові Кемпа, яке свого часу залишалося єдиною спорудою там, окрім туалету. 2010 року територію набережної прибрали, зробили освітлення, а невдовзі спорудили світло-музичний фонтан, який став окрасою і предметом гордості вінничан.

Світло-музичний фонтан у Вінниці

Поява фонтану унеможливила вільний доступ на острів, оскільки в період його будівництва понтонний міст у 2011 році розібрали, а нового так і не спорудили. Сьогодні він ззовні нагадує шматочок лісу посеред міста.

Нині закинутий острів Кемпа, який у радянські часи називали Фестивальний, колись був улюбленим місцем дозвілля городян з кінотеатром, рестораном, пляжем. Також там були волейбольний і баскетбольний майданчики, пивний бар, танцювальний майданчик і навіть бібліотека. До речі, назва Фестивальний з'явилася через те, що у 70-80 роки тут проходив фестиваль естрадної пісні "Зорі над Бугом".

До 90-х років до Кемпи вів пішохідний міст. На острові була водна станція, де стояли човни, які здавалися на прокат. Оскільки Фестивальний був під відомством Агрегатного заводу, там жила родина працівника, який слідкував за порядком.

Що там було ще раніше

Мало хто знає, що острів Кемпа на Південному Бузі є рукотворним і був зведений козацьким військом у стратегічних цілях. Його створили як бастіонне укріплення за зразком фортифікацій XV століття.

У 1558 році на високих валах Кемпи старости Богуш Корецький та Валантій Калиновський збудували дерев’яну фортецю-палац. Для цього сам острів укріпили земляними насипами заввишки близько трьох метрів. Фортеця мала форму багатокутника з напівкруглими виступами.

У 1902 році острів Кемпа з’єднав два береги Південного Бугу: через нього проклали мости, якими курсував трамвай. Однак під час Другої світової війни ці переправи зазнали руйнувань і відновлювати їх не стали — трамвайні рейки перенесли на центральний міст, що звели пізніше.

