Майже 70 років носило назву на честь армії СРСР: це місто України повернуло собі ім'я магнатів

Місто на Рівненщині майже 70 років носило назву на честь Червоної армії, а згодом повернуло історичне ім’я, пов’язане з магнатським родом Радзивілів. Йдеться про Радивилів, який у радянський період був Червоноармійськом.

Це один із небагатьох випадків, коли населений пункт перейменували не на честь конкретного діяча, а на честь всієї військової структури СРСР. У 1993 році місто офіційно повернуло свою історичну назву. "Телеграф" розповідає, як усе було.

Як з’явився Червоноармійськ

У 1939 році, після приєднання Західної України до СРСР, радянська влада розпочала масштабну зміну топоніміки. Радивилів отримав нову назву — Червоноармійськ, що мало підкреслити роль Червоної армії як "визвольної сили".

Червоноармійськ (Радивилів), 1950-і роки. Фото - Володимир Ящук (Фейсбук)

Назва не була пов’язана з місцевою історією, географією чи традиціями. Вона відображала ідеологічну політику радянської держави, яка активно закріплювала у топонімах символи армії, революції та комуністичної влади.

Так місто понад пів століття проіснувало під назвою, що символізувала військову структуру СРСР.

Історія давнішого Радивилова

Перша письмова згадка про поселення датується XVI століттям. Назва пов’язана з відомим магнатським родом Радзивілів, який відігравав важливу роль у політичному й економічному житті Великого князівства Литовського та Речі Посполитої.

Місто було прикордонним пунктом на торговельному шляху між Волинню та Галичиною. У різні періоди воно входило до складу Речі Посполитої, Російської імперії та міжвоєнної Польщі.

Радивилів до радянських часів. Фото - Володимир Ящук (Фейсбук)

Назва "Радивилів" закріпилася історично й використовувалася століттями до приходу радянської влади.

Повернення історичної назви

У період незалежності України почалося поступове відновлення історичних назв населених пунктів.

У 1993 році Червоноармійськ офіційно перейменували на Радивилів. Це рішення ухвалила Верховна Рада України. Таким чином місто повернуло назву, що існувала до 1939 року.

Це був один із ранніх прикладів відновлення історичної топоніміки ще до масштабної хвилі декомунізації 2015–2016 років.

Чим місто відоме сьогодні

Радивилів розташований поблизу кордону з Львівською областю та має вигідне транспортне сполучення. Через місто проходить міжнародна траса Київ–Чоп.

Радивилів у наш час. Фото - Володимир Ящук (Фейсбук)

Літо 2025 року. Фото - Володимир Ящук (Фейсбук)

Населений пункт зберігає історичну забудову та виконує роль адміністративного центру громади.

