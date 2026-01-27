Рус

Понад 70 років носило радянське ім'я. Як зараз називається шахтарське місто на Львівщині

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Червоноград, зараз Шептицький Новина оновлена 27 січня 2026, 14:05
Червоноград, зараз Шептицький. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей населений пункт називають Спідвейгород

В Україні в часи СРСР було перейменовано чимало міст та населених пунктів на честь радянських політичних діячів чи ідеологічного устрою. Не виключенням став і Червоноград на Львівщині.

"Телеграф" розповість, чому для міста обрали саме цю назву, а також коли перейменували. Зауважимо, що наразі місто називається Шептицький.

Червоноград — це стара назва міста, яку воно носило з 1951 по 2024 рік. Тобто понад 70 років на Львівщині існував населений пункт з радянською назвою. Наразі ж місто назване на честь митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького.

Червоноград на старих фото
Червоноград на старих фото. Джрело: Вікіпедія

Цікаво, що місто в радянські часи назвали не на честь конкретної особи, а просто дали одну з найпоширеніших назв. Адже Червоноград пов'язували з Червоною армією СРСР. Загалом, тоді в Україні було чимало схожих міст — Красноармійськ, нині Покровськ тощо.

До Червонограда місто мало назву Кристинопіль, яка була пов'язана з часами Західноукраїнської Народної Республіки та Польської Республіки. Проіснувала ця назва з 1692 року до 1951 року. Додамо, що також місто називали Спідвейгород — неофіційна назва, пов'язана із спідвеєм. Адже населений пункт й досі є одним з центрів спідвею (вид велоспорту) в Україні.

Пам'ятник Тарасу Шевченку у Шептицьку
Пам'ятник Тарасу Шевченку у Шептицьку. Фото: Вікіпедія
Собор святого Юра у Шептицьку
Собор святого Юра у Шептицьку. Фото: Вікіпедія

Для довідки

Шептицький — це місто в Україні, адміністративний центр Шептицького району у Львівській області. Центр гірничо-добувної промисловості Львівсько-Волинського вугільного басейну. Населення станом на 2024 рік становило 57 799 осіб.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке старовинне українське місто ледь не стало "ідеологічним". Його хотіли назвати на честь Йосипа Сталіна.

Теги:
#Львівська область #СРСР #Назва