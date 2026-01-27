Понад 70 років носило радянське ім'я. Як зараз називається шахтарське місто на Львівщині

Цей населений пункт називають Спідвейгород

В Україні в часи СРСР було перейменовано чимало міст та населених пунктів на честь радянських політичних діячів чи ідеологічного устрою. Не виключенням став і Червоноград на Львівщині.

"Телеграф" розповість, чому для міста обрали саме цю назву, а також коли перейменували. Зауважимо, що наразі місто називається Шептицький.

Червоноград — це стара назва міста, яку воно носило з 1951 по 2024 рік. Тобто понад 70 років на Львівщині існував населений пункт з радянською назвою. Наразі ж місто назване на честь митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького.

Червоноград на старих фото. Джрело: Вікіпедія

Цікаво, що місто в радянські часи назвали не на честь конкретної особи, а просто дали одну з найпоширеніших назв. Адже Червоноград пов'язували з Червоною армією СРСР. Загалом, тоді в Україні було чимало схожих міст — Красноармійськ, нині Покровськ тощо.

До Червонограда місто мало назву Кристинопіль, яка була пов'язана з часами Західноукраїнської Народної Республіки та Польської Республіки. Проіснувала ця назва з 1692 року до 1951 року. Додамо, що також місто називали Спідвейгород — неофіційна назва, пов'язана із спідвеєм. Адже населений пункт й досі є одним з центрів спідвею (вид велоспорту) в Україні.

Пам'ятник Тарасу Шевченку у Шептицьку. Фото: Вікіпедія

Собор святого Юра у Шептицьку. Фото: Вікіпедія

Для довідки

Шептицький — це місто в Україні, адміністративний центр Шептицького району у Львівській області. Центр гірничо-добувної промисловості Львівсько-Волинського вугільного басейну. Населення станом на 2024 рік становило 57 799 осіб.

