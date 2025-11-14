Не треба ні спеціальних приладів, ні грошей: як виявити, звідки протяг у вас вдома

Вас врятують предмети, які точно є вдома у кожного

Протяг в оселі — це те, що заважає почуватися комфортно, як і вологі вікна, навіть якщо ввімкнене опалення. Навіть без спеціальних приладів можна зрозуміти, звідки дме, використовуючи підручні речі, які є вдома у кожного.

"Телеграф" розповість, як визначити, звідки йде протяг, якщо це не очевидно. Дізнайтеся прості та дешеві методи.

Як знайти, звідки саме тягне вдома

Тест зі свічкою або запальничкою

Запалюємо свічку або запальничку, повільно проводимо уздовж рами вікна, дверей, підвіконня, розеток, стиків стін тощо. Спостерігаємо за полум’ям — якщо воно відхиляється у певний бік або тремтить, звідти й протяг.

Свічка або запальничка допоможуть вам знайти, звідки тягне. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Тест із тонким папірцем або серветкою

Беремо тонку серветку або навіть клаптик туалетного паперу і прикладаємо до щілин, стиків стін, замків дверей, щілин під дверима тощо. Якщо папір помітно коливається або навпаки притягується, звіти й протяг.

Тест із вологим пальцем або долонею

Змочуємо пальці водою і повільно рухаємо вологою долонею. Холодний потік повітря відчуватиметься різкіше завдяки вологості шкіри.

Перевірка протягу через розетки та вимикачі

Беремо серветку чи тонкий аркуш паперу. Притискаємо до розетки, яка виходить на зовнішню стіну. Якщо серветка трохи рухається або її "присмоктує", тягне саме з розетки.

Тест із ниткою або тонкою стрічкою

Беремо шматочок легкої нитки і, тримаючи однією рукою, повільно переміщуємо уздовж місць, із яких може тягнути. Якщо нитка коливається, протяг саме з цього місця.

