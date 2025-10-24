Не дайте собі замерзнути: як зігрітися у старій "хрущівці"

Як зупинити втрату тепла через вікна та двері: прості та бюджетні лайфхаки для "хрущівок"

З приходом холодів і на фоні відтягування початку опалювального сезону дедалі більше мешканців старих багатоквартирних будинків змушені шукати способи зберегти тепло у своїх оселях. Особливо гостро ця проблема постає у "хрущівках" — будинках, які будувалися без урахування енергоефективності, з поганою теплоізоляцією, старими вікнами та під’їздами, які продуваються з усіх щілин.

Проте навіть без дорогих гаджетів і складних технологій можна створити у квартирі комфорт і тепло. "Телеграф" зібрав практичні поради, як зігріти себе та оселю простими, доступними способами, не наражаючи себе на небезпеку.

Вікна: зона перших втрат

Одна з головних причин холоду в "хрущовці" — старі дерев'яні вікна. Щілини по периметру рам можуть сягати кількох міліметрів, і через них витікає до чверті тепла в оселі. Якщо рами подвійні, між ними обов’язково варто прокласти прошарок — наприклад, вату або синтепон. Це створить додаткову теплоізоляцію. Простір між рамами не повинен бути щільно заповнений: ізоляційний матеріал має залишатися пухким, аби утримувати повітря як природний бар’єр від холоду.

Як утеплити дерев'яні вікна — на фото вже кінцевий результат

Після цього стики рам можна заклеїти малярною стрічкою або паперовою клейкою стрічкою — у два шари. Внутрішню сторону вікна бажано доповнити ущільнювачем — наприклад, поролоновою стрічкою, яка приклеюється по краях штапиків. Вона доступна в більшості господарських магазинів.

А на ніч — важкі штори, старі вовняні покривала або навіть ковдра на карнизі. Це — своєрідний теплозахисний екран, який не дає теплу втекти назовні, а холоду — пробратися до кімнати.

Двері: закрити шлях протягам

Вхідні двері у "хрущівках" часто не мають жодного ущільнення. Перший і найпростіший крок — заблокувати щілину під дверима. Для цього підійде згорнуте у валик старе рушник або плед, зафіксоване на місці скотчем або двостороннім кріпленням. По периметру дверної коробки варто наклеїти ущільнювач на клейкій основі — той самий поролоновий або гумовий. Він допоможе зупинити потік холодного повітря, який проникає з під’їзду.

Ущільнювач для дверей: як його використовувати

Навіть такі прості дії здатні дати плюс два-три градуси у кімнаті — лише за рахунок того, що перестане гуляти протяг.

Теплоізоляція підлоги та стін

Підлога — ще одне слабке місце у старих квартирах. Якщо ступати на неї холодно навіть у шкарпетках — це сигнал, що потрібно додаткове утеплення. Простий спосіб — викласти підлогу в зонах перебування (біля ліжка, під столом, у місцях, де сидите довго) кількома шарами картону, а зверху покласти ковдру або килим. Поверх цього — лінолеум або інший килим. Така "сендвіч-система" піднімає температуру поверхні підлоги на кілька градусів і зменшує втрати тепла з тіла.

Стіни, які виходять на вулицю або межують із неопалюваними приміщеннями, можна закрити товстими килимами. Але не щільно — між стіною та тканиною варто залишити невеликий повітряний прошарок. Це створює додатковий бар’єр, що працює як термос.

Тепло від людини

Найнадійніше джерело тепла — це ми самі. І саме вночі важливо зберегти це тепло. Тому ліжко теж потребує утеплення. Додатковий наматрацник, кілька шарів ковдр, вовняний плед зверху — це створює мікроклімат усередині ліжка. Добре працює й стара добра грілка або пляшка з гарячою водою, загорнута в махрову шкарпетку, дає кілька годин приємного тепла під ковдрою.

Окрему увагу варто приділити одягу. Бавовняна білизна, теплі шкарпетки в два шари, легка шапка — і вже втрати тепла через голову зменшуються на чверть. Якщо сидіти довго — не забувайте кожні півтори години трохи рухатись. Навіть 15 присідань або махів руками здатні зігріти тіло.

Останній шанс на тепло: до якої температури можна утеплювати фасад будинку?

Якщо будинок і досі не утеплений, а опалювальний сезон вже на носі — це не означає, що всі шанси втрачено. За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, фасадні роботи з утеплення ще можна виконувати до того часу, поки середньодобова температура не опуститься нижче нуля.

"При мінусовій темпаратурі утеплювач не буде лягати на стіни, а отже вся робота буде даремною. Ну, хай ще до -5, бо є морозостійкі спеціальні клеї, які можна ставити і додавати в розчин. І ось до -5 можна утеплювати будинок", – пояснює він.

На практиці це означає: у жовтні-листопаді, поки ще тримається плюсова температура вдень, ОСББ чи управляючі компанії цілком можуть виконати ключові роботи з утеплення будинку. Зокрема:

1. Фасади.

Це — найефективніший варіант, адже дозволяє захистити стіни від промерзання та втрати тепла через зовнішню оболонку будівлі. Найпопулярніші матеріали:

Мінеральна вата — екологічний, дихаючий утеплювач, що не горить. Потребує якісного монтажу та армувального шару.

— екологічний, дихаючий утеплювач, що не горить. Потребує якісного монтажу та армувального шару. Пінопласт (пінополістирол) — дешевший варіант, добре утримує тепло, але менш довговічний та не пропускає вологу.

— дешевший варіант, добре утримує тепло, але менш довговічний та не пропускає вологу. ЕППС (екструзійний пінополістирол) — щільніший і міцніший матеріал, стійкий до вологи, часто використовується для цоколів і техповерхів.

Відновлені та утеплені будинки / Відбудова. Запоріжжя

2. Цокольні та підвальні приміщення.

Це — ще одне джерело тепловтрат. Ізоляція підвалів і технічного поверху дає змогу зберегти тепло в перших поверхах і захистити інженерні мережі. Тут також зазвичай застосовують пінопласт або ЕППС, які не бояться вологи.

3. Вікна, двері, під’їзди.

Навіть якщо на фасадне утеплення не вистачає часу або коштів, варто зосередитись на менших ділянках. Наприклад, встановити або замінити:

ущільнювачі на вхідних дверях,

доводчики, щоби двері не залишались прочиненими,

утеплити вікна у під’їздах (скотч, плівка, нові склопакети).

4. Технічний поверх (дах).

Якщо є доступ до горища — утеплення стелі останнього поверху може значно знизити тепловтрати у верхніх квартирах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що цієї зими українці знову можуть опинитися перед серйозним викликом. Росія не припиняє атак на енергетичну інфраструктуру, і наслідки таких ударів відчутні вже зараз. Під загрозою опинилися не лише стабільне електропостачання, а й сам опалювальний сезон — питання, яке викликає тривогу в усіх регіонах. Ворог цілеспрямовано б’є по теплоелектростанціях, підстанціях і мережах, прагнучи залишити українців без світла, тепла та базових умов для життя в холодну пору року.