Переплюнув весь минулий рік: українці створюють меми про перший місяць 2026 (фото)

Вірогідно, саме почуття гумору допомагає українцям переживати непрості часи

Перший місяць 2026 року видався важким для українців. Проте наші люди завжди славились відмінним почуттям гумору та незнищенним оптимізмом.

Своєю чергою, ці якості реалізуються у безлічі смішних мемів в соціальних мережах. "Телеграф" зібрав деякі з них до вашої уваги.

Так, на одному з мемів зображена чоловіча фігура, підписана "Січень 2026", рукою тисне на комаху верховодку зі словами "… ти чьо не тонеш???". Вказуючи на впертість українців, які не бажають здаватись перед надскладними викликами.

Мем про незламність українців

Другий мем зображує персонажів відомого мультсеріалу "Сімпсони". На ньому Барт з сумним виглядом каже: "2025 — це найгірший рік мого життя", на що чує відповідь від Гомера: "Найгірший ще попереду".

Мем про "оптимізм" українців

Інший мем з популярним голлівудським актором Стівом Кереллом. На першому кадрі він втомлено сидить підперши голову рукою наприкінці 2025 року і ніби каже: "Це був найважчий рік!". А вже на іншому кадрі він сидить і, ще біль стомлено потирає очі рукою, гіби промовляє: "Я всередині 2026 року", показуючи таким чином, з якими негараздами вимушені давати раду українці.

Мем про важкий початок 2026 року для України

Ще один мем зображує маленького хлопчика, який з переляканим обличчям спускається з гірки і підписом "Січень 2026". Ця картинка точно показує, що це для українців справді "нескінченний" січень з усіма його негараздами.

Мем про "нескінченний" січень для українців

