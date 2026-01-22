"У вас тазики є": Кім Чен Ин прийшов у жіночу сауну і став героєм мемів (фото)

Він ініціював перетворення цього місця на оздоровчий центр ще далекого 2018 року

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин особисто прибув на церемонію відкриття нового найбільшого оздоровчого курортного комплексу з гарячими джерелами в районі Онпхо (провінція Хамген-пукто). Що примітно, він увійшов як до жіночого, так і до чоловічого відділу.

Що потрібно знати:

Лідер КНДР крокував по сауні в пальто і спілкувався з громадянами

Кім Чен Ин заявив, що відчуває "гордість за те, що зробив ще одну корисну справу"

Чиновники, які супроводжували лідера, також перевіряли ефективність та комфорт парильних зон

Про це пише EADaily. Кім Чен Ин заходив у приміщення в пальтоі вів бесіди з присутніми громадянами, а чиновники, що супроводжували, також відвідували парильні зони.

Ким Чен Ин у жіночій лазні

Ким Чен Ин у чоловічій лазні

Він доручав переробити це місце у комплексний культурно-розважальний та лікувальний центр ще у липні 2018 року. Однак лише через вісім років із цієї витівки щось вийшло. Сам Кім Чен Ин заявив, що відчуває "гордість за те, що зробив ще одну корисну справу".

Тим не менш, курйозний характер події вже залучив ЗМІ та користувачів соцмереж. "Телеграф" у свою чергу створив добірку мемов щодо цієї ситуації.

Мем "Коли закинув варити пельмені і стоїш, чекаєш" — ідеально відображає вираз обличчя голови КНДР у парній.

Ким Чен Ин у лазні. Мем "Телеграф"

Не обійшлося і без популярного мема "свиня в джакузі", який сам собою часто означає байдуже і байдуже ставлення до будь-якої інформації.

Ким Чен Ин у лазні. Мем "Телеграф"

Ще одна з мемов пов’язана з гучною піснею української співачки Тіни Кароль, у якій є рядки "У нас нема тепла, та у нас є добро".

Ким Чен Ин у лазні. Мем "Телеграф"

Інші меми від "Телеграфа" :

Ким Чен Ин у лазні. Мем "Телеграф"

Ким Чен Ин у лазні. Мем "Телеграф"

Ким Чен Ин у лазні. Мем "Телеграф"

Ким Чен Ин у лазні. Мем "Телеграф"

