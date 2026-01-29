Переплюнул весь прошлый год: украинцы создают мемы о первом месяце 2026 года (фото)

Вероятно, именно чувство юмора помогает украинцам переживать непростые времена

Первый месяц 2026 года оказался тяжелым для украинцев. Однако наши люди всегда славились отличным чувством юмора и неповторимым оптимизмом.

В свою очередь, эти качества реализуются в множество смешных мемов в социальных сетях. "Телеграф" собрал некоторые из них вашему вниманию.

Так, на одном из мемов изображена мужская фигура, подписанная "Январь 2026", которая рукой давит на насекомое верховодку со словами "… ты чегой не тонешь???". Указывая таким образом на упрямство украинцев, которые не желают сдаваться перед сверхсложными вызовами.

Мем о несокрушимости украинцев

Другой мем изображает персонажей известного мультсериала "Симпсоны". На нем Барт с грустным видом говорит: "2025 — это худший год моей жизни", на что слышит ответ от Гомера: "Худший еще впереди".

Мем об "оптимизме" украинцев

Еще один мем с популярным голливудским актером Стивом Кереллом. На первом кадре он устало сидит, подперев голову рукой в конце 2025 года, и говорит: "Это был самый тяжелый год!". А уже на другом кадре он сидит и, еще более утомлено потирает глаза рукой, как бы проговаривает: "Я в середине 2026 года", показывая таким образом, с какими неурядицами вынуждены справляться украинцы.

Мем о тяжелом начале 2026 года для Украины

Следующий мем изображает маленького мальчика, который с испуганным лицом спускается с горки и подписью "Январь 2026". Эта картинка точно показывает, что это для украинцев действительно "бесконечный" январь со всеми его неурядицами.

Мем о "бесконечном" январе для украинцев

Ранее "Телеграф" рассказывал, что глава КНДР Ким Чен Ын пришел в женскую сауну и стал героем мемов.