Хотів захопити Зеленського, але... Мережею несуться меми про сина Кадирова, який потрапив у ДТП

Олена Руденко
Рамзан Кадиров та Адам Кадиров
Рамзан Кадиров та Адам Кадиров. Фото Колаж "Телеграф"

Нещодавно малий Кадиров вибухнув погрозами на адресу президента України

Адам Кадиров, син глави Чечні Рамзана Кадирова, 16 січня потрапив у ДТП у Грозному. Мережею швидко поширилися меми та жарти про нього та його батька, що має проблеми зі здоров'ям.

"Телеграф" зібрав у мережі меми та жарти, які з'явилися після того, як поширилася інформація, що Адам Кадиров після аварії перебуває у важкому стані. Як відомо, його батько Рамзан Кадиров також має великі проблеми зі здоров'ям.

Зокрема в глави Чечні хворі нирки. За даними ЗМІ, восени 2023 року йому вперше намагалися пересадити нирку, однак орган не прижився. Надалі повідомлялося і про інші спроби пересадки від родинних донорів, які також не дали результату. Однак нирка, отримана від його дядька Магомеда, зрештою нібито змогла прижитися.

Але у вересні 2025 з'явилися повідомлення, що Рамзану Кадирову важко пересуватися і навіть доводиться використовувати сечоприймач. Тож більшість мемів побудовано саме на цьому — після того, як син потрапив у аварію, у глави Чечні можуть з'явитися нові донорські нирки.

Адам Кадиров потрапив у ДТП - меми
Меми про Адама Кадирова, що потрапив у ДТП
Адам Кадиров потрапив у ДТП - жарти
Мем про Рамзана Кадирова та його сина
Адам Кадиров потрапив у ДТП - гумор
Після інформації, що Кадиров-молодший потрапив у ДТП, мережею несуться меми
Адам Кадиров потрапив у ДТП - меми
Нирки Кадирова-старшого у центрі уваги

Також згадали, що нещодавно Кадиров-молодший заявив про готовність силоміць "привезти" президента України Володимира Зеленського до Грозного, якщо буде наказ від президента РФ Володимира Путіна або його батька Рамзана Кадирова. Однак щосьпішло не так.

Адам Кадиров потрапив у ДТП, в мережі жартують
Хотів захопити Зеленського, але все пішло не по плану

Крім того, сміються щодо кількості нагород у 18-річного Адама Кадирова. Один з мемів побудований на тому, що він міг би передати їх президенту США Дональду Трампу. Так зі своєю медаллю Нобелівської премії миру зробила лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо.

Адам Кадиров потрапив у ДТП - меми
Син Кадирова має безліч медалей, міг би поділитися з Трампом

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки медальок у 18-річного сина Кадирова і як з нього сміються у мережі. Жартують, що він скоро офіційно перевершить самого Леоніда Брежнєва.

