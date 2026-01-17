Хотів захопити Зеленського, але... Мережею несуться меми про сина Кадирова, який потрапив у ДТП

Нещодавно малий Кадиров вибухнув погрозами на адресу президента України

Адам Кадиров, син глави Чечні Рамзана Кадирова, 16 січня потрапив у ДТП у Грозному. Мережею швидко поширилися меми та жарти про нього та його батька, що має проблеми зі здоров'ям.

"Телеграф" зібрав у мережі меми та жарти, які з'явилися після того, як поширилася інформація, що Адам Кадиров після аварії перебуває у важкому стані. Як відомо, його батько Рамзан Кадиров також має великі проблеми зі здоров'ям.

Зокрема в глави Чечні хворі нирки. За даними ЗМІ, восени 2023 року йому вперше намагалися пересадити нирку, однак орган не прижився. Надалі повідомлялося і про інші спроби пересадки від родинних донорів, які також не дали результату. Однак нирка, отримана від його дядька Магомеда, зрештою нібито змогла прижитися.

Але у вересні 2025 з'явилися повідомлення, що Рамзану Кадирову важко пересуватися і навіть доводиться використовувати сечоприймач. Тож більшість мемів побудовано саме на цьому — після того, як син потрапив у аварію, у глави Чечні можуть з'явитися нові донорські нирки.

Меми про Адама Кадирова, що потрапив у ДТП

Мем про Рамзана Кадирова та його сина

Після інформації, що Кадиров-молодший потрапив у ДТП, мережею несуться меми

Нирки Кадирова-старшого у центрі уваги

Також згадали, що нещодавно Кадиров-молодший заявив про готовність силоміць "привезти" президента України Володимира Зеленського до Грозного, якщо буде наказ від президента РФ Володимира Путіна або його батька Рамзана Кадирова. Однак щосьпішло не так.

Хотів захопити Зеленського, але все пішло не по плану

Крім того, сміються щодо кількості нагород у 18-річного Адама Кадирова. Один з мемів побудований на тому, що він міг би передати їх президенту США Дональду Трампу. Так зі своєю медаллю Нобелівської премії миру зробила лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо.

Син Кадирова має безліч медалей, міг би поділитися з Трампом

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки медальок у 18-річного сина Кадирова і як з нього сміються у мережі. Жартують, що він скоро офіційно перевершить самого Леоніда Брежнєва.