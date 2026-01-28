Чи стане ще гірше? Одесу огорнуло льодом, а погода готує нові "сюрпризи"

Потепління обернулося для Одеси неприємними сюрпризами

Одеса через зимові дощі вкрилася кіркою льоду. Такі несприятливі погодні умови, вірогідно, збережуться у місті ще деякий час.

Про це свідчать прогнози погоди. Кореспонденти "Телеграфа" зафільмували, як 27 січня на багатьох поверхнях міста утворилася блискуча кірка льоду.

Ожеледиця в Одесі

І судячи з даних синоптиків з meteofor, 29 та 30 січня дощі та тепло (-2+7) у місті продовжаться. Проте вже з 31 січня до 3 лютого до обласного центру може прийти похолодання. Стовпчики термометрів різко опустяться до -3-11 градусів. Це може продовжити історію з ожеледицею.

Аналогічної думки дотримуються фахівці meteo.ua. Вони вважають, що похолодання після дощів може прийти до Одеси з 31 січня до 2 лютого. У ці дні температура повітря може бути на рівні -1-5 градусів.

Потепління в Україні

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" повідомив, що вже з 24-25 січня в Україну прийде потепління. Тепле повітря надходитиме з півдня — з Туреччини, Балкан та Середземномор’я. Спочатку тепліше стане на півдні та заході, потім по всій країні. Вже в останні дні січня морози зовсім підуть.

Синоптик каже, що потепління принесе із собою опади — спочатку це буде сніг, а приблизно з 26 по 28 січня у багатьох регіонах він перейде у дощ та мряку. Можливі густі тумани, оскільки тепле повітря рухатиметься над засніженою землею. При цьому на дорогах може посилитися ожеледиця. А у східних регіонах можливий поривчастий південний вітер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що морози в Україні відступили, але радіти зарано.