Центрального опалення немає, але тепло є: як гріються японці

Яким способом зігріваються в країні сонця

У світі є країни, де зими м’які і опалення майже не потрібне, але є місця, де з холодом доводиться боротися самостійно і деколи незвичними способами. Наприклад у Японії більшість будинків взимку не підключені до центрального опалення, і жителі знайшли свій спосіб зігріватися.

Японці рідко користуються кондиціонерами для обігріву. Це економічно невигідно і сушить повітря, тому основним способом обігрітися стає котацу – традиційний японський стіл з обігрівом, накритий ковдрою, як написали в Japan Living Guide.

Який вигляд має котацу. Фото: bigfoto.name

Котацу дозволяє концентрувати тепло в невеликій зоні, де сидять люди, тому кімната нагрівається швидко і без великих витрат електроенергії. За котацу японці їдять, дивляться телевізор, працюють та вчаться, а його ефективність робить його практично незамінним у зимові місяці.

Цей метод обігріву не лише економний, а й частина культури Японії. За межами країни котацу майже не відомий, але для японців він давно став повсякденною необхідністю.

