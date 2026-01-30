Центрального отопления нет, но тепло есть: как греются японцы

Каким образом согреваются в стране солнца

В мире есть страны, где зимы мягкие и отопление почти не нужно, но есть места, где с холодом приходится бороться самостоятельно и порой необычными способами. К примеру в Японии большинство домов зимой не подключены к центральному отоплению, и жители нашли свой способ согреваться.

Японцы редко пользуются кондиционерами для обогрева. Это экономически невыгодно и сушит воздух, поэтому основным способом обогреться становится котацу – традиционный японский стол с обогревом, укрытый одеялом, как написали в Japan Living Guide.

Как выглядит котаца. Фото: bigfoto.name

Котацу позволяет концентрировать тепло в небольшой зоне, где сидят люди, поэтому комната нагревается быстро и без больших затрат электроэнергии. За котацу японцы едят, смотрят телевизор, работают и учатся, а его эффективность делает его практически незаменимым в зимние месяцы.

Этот метод обогрева не только экономный, но и часть культуры Японии. За пределами страны котацу почти не известен, но для японцев он давно стал повседневной необходимостью.

