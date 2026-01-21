Французи опалюють удома туалетним способом: як це працює і де таке вже є в Україні
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Французи вирішили не втрачати безкоштовну енергію
Багато українців, коли мова заходить за опалення, уявляють теплові насоси або газові котли. Однак у світі вже є нові незвичайні джерела тепла.
Про це пише "24 канал".
Одним із таких незвичайних джерел користуються у Франції. Йдеться про опалення за допомогою стічних вод.
Вся справа в тому, що каналізаційні мережі мають великі обсяги відхідної теплової енергії. Тому в Парижі та інших містах Франції придумали, як грамотно прилаштувати цю безкоштовну енергію.
Для цього застосовуються системи рекуперації тепла – вода проходить через теплообмінники та віддає тепло для опалення будівель або підігріву гарячої води. Це практичне використання ресурсу, який просто губиться.
До речі, у деяких містах України, наприклад, в Івано-Франківську, вже також використовують таку методику.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що українці у захваті від копійчаного засобу, який гріє навіть у люті морози. За словами покупців, цей засіб за пару десятків гривень справді може суттєво допомогти за часів холодів.