Данія опалює будинки дивним способом: як вона перетворює холодну морську воду на тепло

Нові технології дозволяють поглинати тепло навіть із холодного моря

Опалення будинків є важливою частиною енергетики в країнах, де є морози. При цьому деякі держави своїм прикладом показують, що добувати тепло можна навіть у неочевидних місцях.

Йдеться про Данію з її морськими тепловими насосами, які забирають низькопотенційне тепло з морської води та підвищують його температуру для районних мереж.

Як працює тепловий насос:

Теплова машина — пристрій для перенесення теплової енергії від джерела до споживача. На відміну від мимовільної передачі тепла, яка завжди походить від гарячого тіла до холодного, принцип дії теплового насоса заснований на зворотному термодинамічному циклі: пристрій поглинає тепло із зовнішнього джерела енергії (повітря, води, ґрунту) та переносить його в систему опалення для нагрівання теплоносія. Найбільш поширена конструкція теплового насоса складається з компресора, розширювального теплового клапана, випарника і конденсатора. Теплоносій, що циркулює всередині цих компонентів, називається холодоагентом.

Відомими прикладами теплових насосів є холодильники та кондиціонери. Теплові насоси можуть використовуватись як для нагрівання, так і для охолодження. Коли тепловий насос використовується для нагрівання, він реалізує той же тип термодинамічного циклу, що і холодильник, але в протилежному напрямку, вивільняючи тепло в приміщенні, що нагрівається і забираючи тепло з більш холодного навколишнього повітря.

Тепловий насос ціна в Данії | Фото — журнал Теплові насоси

У Данії теплова енергія морської води перекладається на більш високий, придатний для використання рівень теплової енергії з використанням електрики. Як холодоагент використовується CO2, який більш екологічний, ніж інші елементи. Це особливо важливо, оскільки об’єкт розташований на березі Ваттового моря. Холодоагент необхідний для транспортування тепла. Він поглинає навколишнє тепло, випаровує та віддає тепло в систему опалення. Потім він знову конденсується і цикл починається знову.

Висновок:

Проєкти в Есб’єргу та Копенгагені показують, що навіть холодне море – це джерело тепла для десятків тисяч будинків. Ці системи працюють у парі з відновлюваною електрикою та знижують залежність від викопного палива.

