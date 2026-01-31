Гороскоп на 1 лютого: Овнам варто уникати грошових питань, а Скорпіонам – різких слів

Гороскоп підкаже, які події на вас чекають 1 лютого

"Телеграф" представляє гороскоп на завтра, 1 лютого, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, яких сюрпризів вам слід очікувати цієї неділі.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Представники цього знаку можуть ненадовго повернутись думками до старих проблем, проте не варто на цьому зациклюватися. Цей знак може зловити несподівану ідею або натхнення, яке стане в нагоді для майбутніх планів.

.Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей день сприяє спілкуванню з рідними та друзями, домашньому затишку та спокійному відпочинку. Можливі сумніви через минулі помилки, але вони не зіпсують загальний настрій.

Близнюки (21.05-21.06)

Близнюки завтра відчують приплив натхнення та бажання зайнятися тим, що приносить радість. Гарний час для довірливих розмов, а ось фінансові питання краще відкласти.

Рак (22 червня — 22 липня)

Ракам краще не зациклюватися на фінансах і дати можливість відновитися емоційно. Цей знак відчує користь від турботи про себе та душевного спілкування з близькими.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Спілкування з друзями подарує позитив та свіжі ідеї. Творча енергія може проявитися в кулінарії, музиці чи спорті, а побутові дрібниці легко вирішаться при уважному підході.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Для цього знака настає момент змін у роботі. Можливий ризик, але він буде виправданий, якщо діяти обдумано. Готовність до нового може спричинити цікаві можливості.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Представники цього знаку завтра можуть зіткнутися з легкими перепадами настрою через непорозуміння у стосунках. Відкрита розмова допоможе зняти напругу.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

У неділю Скорпіони відчують внутрішнє піднесення та бажання привести емоції до балансу. Краще уникати різких слів та конфліктів, спокій завтра ваш головний союзник.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Цей день чудово підійде для прогулянок, активності та відпочинку з коханою людиною. Невеликі побутові питання вирішаться легко, якщо заздалегідь все спланувати.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Для цього знака 1 лютого стане днем уповільнення та роздумів. Корисно зайнятися самоаналізом, провести час у тиші, може вийти на прогулянку чи виїхати за місто.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Повсякденні завдання Водоліїв вирішуватимуться легко при акуратності та увазі до деталей. Найближчим часом можливе невелике фінансове надходження.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Представники цього знака 1 лютого відчують потяг до творчості та відвертих розмов. Присвятіть цей день собі та своїм бажанням.