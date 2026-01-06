Від Патрона та "Мрії" до Скрябіна та Фаріон: кого українці хочуть бачити на купюрі 2000 гривень

Користувачі пропонують як історичних осіб, так і сучасних героїв України

В Україні все частіше почали говорити про можливу появу купюри у 2000 гривень. У зв’язку з цим, у соціальних мережах активно обговорюють, чия фотографія має її прикрашати.

Що потрібно знати:

Серед варіантів: українські захисники, пес Патрон, Кузьма Скрябін та інші

Дехто вважає, що ця купюра зовсім не потрібна в Україні

Ідея випуску купюри вже не здається абсолютно абсурдною

Українці пропонують креативні дизайни для нової банкноти. Вже з’явилася велика кількість варіантів осіб, які гідні прикрашати нову купюру.

Купюру 2000 гривень обговорюють у мережі. Скріншот: threads

У коментарях пропонують наступні варіанти:

"Присвятити банкноту Захисникам України як колективному образу"

як колективному образу" " Кузьма Скрябін" - дуже сміливий був би вибір" (Скрябін — співак, Герой України, загинув у 2015 році)

- дуже сміливий був би вибір" (Скрябін — співак, Герой України, загинув у 2015 році) "Пес Патрон" (символ мужності, вірності та допомоги людям в Україні)

(символ мужності, вірності та допомоги людям в Україні) "Лесь Подерев’янський" (культовий сатирик та "голос абсурдного гумору", який розбиває стереотипи та висміює бюрократію, корупцію та соціальні безглуздості)

(культовий сатирик та "голос абсурдного гумору", який розбиває стереотипи та висміює бюрократію, корупцію та соціальні безглуздості) Ірина Фаріон (відома мовознавиця, професор та колишня народна депутатка, яку вбили у липні 2024 року)

(відома мовознавиця, професор та колишня народна депутатка, яку вбили у липні 2024 року) "Літак "Мрія" (найбільший у світі вантажний літак, створений в Україні, знищений росіянами у 2022 році)

(найбільший у світі вантажний літак, створений в Україні, знищений росіянами у 2022 році) "Олександр Мацієвський" (військовий ЗСУ, розстріляний російськими загарбниками за фразу "Слава Україні!")

(військовий ЗСУ, розстріляний російськими загарбниками за фразу "Слава Україні!") "Княгиня Ольга" (одна зі значних історичних постатей України, що стала символом сили та справедливості)

(одна зі значних історичних постатей України, що стала символом сили та справедливості) "Степан Бандера" (символ боротьби за незалежність України у XX столітті)

Купюру 2000 гривень обговорюють у мережі. Скріншот: threads

Якби купюру 2000 присвятили Стусу

Такою могла б бути купюра 2000 грн з Бандерою

Проте ж у коментарях є й ті, хто вважає, що такої купюри взагалі не повинно бути.

Купюра у 2000 гривень

У 2021 році Інститут мови імені Потебні НАН України пожартував на 1 квітня, оголосивши про майбутнє введення банкноти номіналом 2000 гривень. Тоді це викликало хвилю обговорень у соцмережах, але згодом виявилося першоквітневим розіграшем.

Проте економічні реалії змінюються швидко, і те, що три роки тому здавалося дотепною витівкою, сьогодні вже не виглядає такою вже абсурдною ідеєю.

З одного боку, економічні показники говорять самі за себе: долар подорожчав удвічі, ціни зросли, інфляція продовжує на високому рівні. Теоретично купюра на 2000 гривень могла б спростити великі готівкові розрахунки та зменшити кількість банкнот у гаманцях українців.

Крім того, експерти не бачать у цьому критичної потреби. Тисячна купюра поки що справляється зі своїми завданнями. До того ж є ризик, що нова номінація не приживеться – як це сталося з великими купюрами в Єврозоні.

Можливо, питання запровадження купюри на 2000 (якщо й 5000) гривень – це лише справа часу. Але поки що НБУ не поспішатиме з такими рішеннями, а українці продовжують розраховуватися тисячними купюрами, які шість років тому здавались чимось майже неймовірним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна планувала повернутися до кроків замість деяких монет.