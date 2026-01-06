Від Патрона та "Мрії" до Скрябіна та Фаріон: кого українці хочуть бачити на купюрі 2000 гривень
-
-
Користувачі пропонують як історичних осіб, так і сучасних героїв України
В Україні все частіше почали говорити про можливу появу купюри у 2000 гривень. У зв’язку з цим, у соціальних мережах активно обговорюють, чия фотографія має її прикрашати.
Що потрібно знати:
- Серед варіантів: українські захисники, пес Патрон, Кузьма Скрябін та інші
- Дехто вважає, що ця купюра зовсім не потрібна в Україні
- Ідея випуску купюри вже не здається абсолютно абсурдною
Українці пропонують креативні дизайни для нової банкноти. Вже з’явилася велика кількість варіантів осіб, які гідні прикрашати нову купюру.
У коментарях пропонують наступні варіанти:
- "Присвятити банкноту Захисникам України як колективному образу"
- "Кузьма Скрябін" - дуже сміливий був би вибір" (Скрябін — співак, Герой України, загинув у 2015 році)
- "Пес Патрон" (символ мужності, вірності та допомоги людям в Україні)
- "Лесь Подерев’янський" (культовий сатирик та "голос абсурдного гумору", який розбиває стереотипи та висміює бюрократію, корупцію та соціальні безглуздості)
- Ірина Фаріон (відома мовознавиця, професор та колишня народна депутатка, яку вбили у липні 2024 року)
- "Літак "Мрія" (найбільший у світі вантажний літак, створений в Україні, знищений росіянами у 2022 році)
- "Олександр Мацієвський" (військовий ЗСУ, розстріляний російськими загарбниками за фразу "Слава Україні!")
- "Княгиня Ольга" (одна зі значних історичних постатей України, що стала символом сили та справедливості)
- "Степан Бандера" (символ боротьби за незалежність України у XX столітті)
Проте ж у коментарях є й ті, хто вважає, що такої купюри взагалі не повинно бути.
Купюра у 2000 гривень
У 2021 році Інститут мови імені Потебні НАН України пожартував на 1 квітня, оголосивши про майбутнє введення банкноти номіналом 2000 гривень. Тоді це викликало хвилю обговорень у соцмережах, але згодом виявилося першоквітневим розіграшем.
Проте економічні реалії змінюються швидко, і те, що три роки тому здавалося дотепною витівкою, сьогодні вже не виглядає такою вже абсурдною ідеєю.
З одного боку, економічні показники говорять самі за себе: долар подорожчав удвічі, ціни зросли, інфляція продовжує на високому рівні. Теоретично купюра на 2000 гривень могла б спростити великі готівкові розрахунки та зменшити кількість банкнот у гаманцях українців.
Крім того, експерти не бачать у цьому критичної потреби. Тисячна купюра поки що справляється зі своїми завданнями. До того ж є ризик, що нова номінація не приживеться – як це сталося з великими купюрами в Єврозоні.
Можливо, питання запровадження купюри на 2000 (якщо й 5000) гривень – це лише справа часу. Але поки що НБУ не поспішатиме з такими рішеннями, а українці продовжують розраховуватися тисячними купюрами, які шість років тому здавались чимось майже неймовірним.
