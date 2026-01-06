Рус

Від Патрона та "Мрії" до Скрябіна та Фаріон: кого українці хочуть бачити на купюрі 2000 гривень

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Купюра Новина оновлена 06 січня 2026, 14:14
Купюра. Фото Колаж "Телеграфу"

Користувачі пропонують як історичних осіб, так і сучасних героїв України

В Україні все частіше почали говорити про можливу появу купюри у 2000 гривень. У зв’язку з цим, у соціальних мережах активно обговорюють, чия фотографія має її прикрашати.

Що потрібно знати:

  • Серед варіантів: українські захисники, пес Патрон, Кузьма Скрябін та інші
  • Дехто вважає, що ця купюра зовсім не потрібна в Україні
  • Ідея випуску купюри вже не здається абсолютно абсурдною

Українці пропонують креативні дизайни для нової банкноти. Вже з’явилася велика кількість варіантів осіб, які гідні прикрашати нову купюру.

Купюру 2000 гривень обговорюють у мережі
Купюру 2000 гривень обговорюють у мережі. Скріншот: threads

У коментарях пропонують наступні варіанти:

  • "Присвятити банкноту Захисникам України як колективному образу"
  • "Кузьма Скрябін" - дуже сміливий був би вибір" (Скрябін — співак, Герой України, загинув у 2015 році)
  • "Пес Патрон" (символ мужності, вірності та допомоги людям в Україні)
  • "Лесь Подерев’янський" (культовий сатирик та "голос абсурдного гумору", який розбиває стереотипи та висміює бюрократію, корупцію та соціальні безглуздості)
  • Ірина Фаріон (відома мовознавиця, професор та колишня народна депутатка, яку вбили у липні 2024 року)
  • "Літак "Мрія" (найбільший у світі вантажний літак, створений в Україні, знищений росіянами у 2022 році)
  • "Олександр Мацієвський" (військовий ЗСУ, розстріляний російськими загарбниками за фразу "Слава Україні!")
  • "Княгиня Ольга" (одна зі значних історичних постатей України, що стала символом сили та справедливості)
  • "Степан Бандера" (символ боротьби за незалежність України у XX столітті)
Купюру 2000 гривень обговорюють у мережі
Купюру 2000 гривень обговорюють у мережі. Скріншот: threads
Купюру 2000 гривень обговорюють у мережі
Купюру 2000 гривень обговорюють у мережі. Скріншот: threads
Купюру 2000 гривень обговорюють у мережі
Купюру 2000 гривень обговорюють у мережі. Скріншот: threads
Купюру 2000 гривень обговорюють у мережі
Купюру 2000 гривень обговорюють у мережі. Скріншот: threads
Купюру 2000 гривень обговорюють у мережі
Купюру 2000 гривень обговорюють у мережі. Скріншот: threads
Купюру 2000 гривень обговорюють у мережі
Купюру 2000 гривень обговорюють у мережі. Скріншот: threads
Купюру 2000 гривень обговорюють у мережі
Купюру 2000 гривень обговорюють у мережі. Скріншот: threads
Купюру 2000 гривень обговорюють у мережі
Купюру 2000 гривень обговорюють у мережі. Скріншот: threads
Купюру 2000 гривень обговорюють у мережі
Купюру 2000 гривень обговорюють у мережі. Скріншот: threads
Купюру 2000 гривень обговорюють у мережі
Купюру 2000 гривень обговорюють у мережі. Скріншот: threads
2000 гривень і Василь Стус
Якби купюру 2000 присвятили Стусу
2000 гривень і Степан Бандера
Такою могла б бути купюра 2000 грн з Бандерою

Проте ж у коментарях є й ті, хто вважає, що такої купюри взагалі не повинно бути.

Купюру 2000 гривень обговорюють у мережі
Купюру 2000 гривень обговорюють у мережі. Скріншот: threads

Купюра у 2000 гривень

У 2021 році Інститут мови імені Потебні НАН України пожартував на 1 квітня, оголосивши про майбутнє введення банкноти номіналом 2000 гривень. Тоді це викликало хвилю обговорень у соцмережах, але згодом виявилося першоквітневим розіграшем.

Проте економічні реалії змінюються швидко, і те, що три роки тому здавалося дотепною витівкою, сьогодні вже не виглядає такою вже абсурдною ідеєю.

З одного боку, економічні показники говорять самі за себе: долар подорожчав удвічі, ціни зросли, інфляція продовжує на високому рівні. Теоретично купюра на 2000 гривень могла б спростити великі готівкові розрахунки та зменшити кількість банкнот у гаманцях українців.

Крім того, експерти не бачать у цьому критичної потреби. Тисячна купюра поки що справляється зі своїми завданнями. До того ж є ризик, що нова номінація не приживеться – як це сталося з великими купюрами в Єврозоні.

Можливо, питання запровадження купюри на 2000 (якщо й 5000) гривень – це лише справа часу. Але поки що НБУ не поспішатиме з такими рішеннями, а українці продовжують розраховуватися тисячними купюрами, які шість років тому здавались чимось майже неймовірним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна планувала повернутися до кроків замість деяких монет.

Теги:
#Реакція #Соцмережі #Гроші #Гривні #Купюра #Обговорення #2000 грн