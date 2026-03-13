Більше ніякого смороду. Американка розкрила копійчаний спосіб освіжити відро для сміття за 1 хвилину (відео)

Геніальний лайфхак з TikTok

Неприємний запах з відра для сміття — проблема, яка стає особливо гострою з настанням тепла. Висока температура лише посилює "аромати" відходів, але рішення знайшлося у соцмережах.

Блогерка Гейлі зі США поділилася у TikTok простим та бюджетним лайфхаком, який моментально став вірусним. Для того щоб освіжити кухню, вам не доведеться купувати дорогу хімію.

Як прибрати неприємний запах з відра для сміття

Потрібні лише два предмети:

Повстяні наклейки (ті самі м’які прокладки для ніжок меблів, які захищають підлогу від подряпин). Ефірна олія з улюбленим ароматом (наприклад, лимон, м’ята або лаванда).

Інструкція: як це зробити?

Візьміть пару повстяних подушечок.

Капніть на кожну по 5-8 крапель ефірної олії.

ефірної олії. Приклейте їх до внутрішньої сторони відра для сміття (найкраще — на стінки або внутрішню частину кришки).

Дівчина стверджує, що такий "ароматизатор" ефективно працює близько одного місяця. Як тільки запах почне слабшати, просто замініть старі наклейки на нові. Цей простий трюк дозволить зберегти свіжість на кухні без зайвих зусиль та витрат.

