Морози не відступають: коли в Харкові очікувати потепління

На суттєве підвищення температури повітря в Харкові можна очікувати лише в другій половині лютого

Найлижчими днями в Харків повернуться сильні морози та опади. На незначне потепління можна очікувати з 7 лютого.

Зима не поспішає відступати і вперто "тримається" за територію України. Про це свідчать дані метеорологічних сервісів.

Яка погода буде в Харкові

Згідно з даними сайту Sinoptik.ua, з 1 по 5 лютого в Харкові очікуються сильні морози. Вночі місцями температура опускатиметься до -27 градусів. Вдень термометри показуватимуть -17…-14 градусів. У п'ятницю, 6 лютого, морози послабнуть — вночі буде -9 градусів, а вдень -4 градуси. А вже 7 і 8 лютого морози трішки відступлять — вдень температура сягне +2 градусів, а ночами від -5 до -1 градуса. Місцями можливі опади у вигляді снігу або крижаного дощу.

Погода в Харкові

Синоптики сайта Meteofor підтверджують, що найближчі 6 днів сильні морози триматимуться. Температура вночі в цей період коливатиметься від -24 до -16 градусів. Вдень показники термометрів сягатимуть -14…-10 градусів. З 7 до 9 лютого морози слабшатимуть — вночі температура коливатиметься від -7 до -5 градусів, а вдень від -2 до -4 градусів. Протягом можна очікувати на опади у вигляді снігу різної інтенсивності.

Погода в Харкові

Своєю чергою, відповідно до даних сайту Метео, морозна погода також затримається в Харкові щонайменше на 6 днів. В цей період показники термометрів вночі сягатимуть від -24 до -21 градуса, а вдень від -16 до -8 градусів. Лише в суботу, 7 лютого, морози дещо послабнуть, проте не відступлять повністю. Так,у період з 7 по 9 лютого, вночі термометри показуватимуть від -14 до -6 градусів, а вдень від -4 до -2 градусів.

Погода в Харкові

Яка погода в Україні буде в лютому

Як повідомляв "Телеграф", за словами синоптика Ігоря Кібальчича, сильне похолодання обумовлене вторгненням арктичної повітряної маси з так званою "ультраполярною" траєкторією. Холод насувається на Україну з боку Карського моря та Нової Землі під впливом молодого арктичного антициклону та його виступу у бік України.

"Востаннє подібні значення фіксували у січні та на початку лютого у 2006 році. Ймовірно, період із 1 по 4 лютого стане найхолоднішим у нашій країні за останні 20 років. Мінімальні значення температури повітря в нічний час становитимуть -20…-25 °С, за винятком південної частини, Приазов'я та Закарпаття", — розповів Кібальчич і додав, що 1 – 4 лютого місцями мороз посилиться до -26…-31 градуса. Вдень температура сягатиме -12…-18 градусів.

Карта руху арктичного повітря

Раніше "Телеграф" розповідав, що на початку лютого на Київ очікують "погодні гойдалки" з різкими змінами температурних показників.