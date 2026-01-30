Закарпаття йде під воду, стихія загрожує людям. Коли вгамується погода

Всі необхідні служби працюють над тим, щоб не допустити надзвичайної ситуації

На Закарпатті відступили морози, кілька днів поспіль сніг та крига на річках активно тануть. Через це у водоймах підвищується рівень води, відбувається густий льодохід — стихія вже наробила лиха.

Що треба знати:

На Закарпатті вже кілька днів інтенсивно тануть сніги та крига на річках

Виникають підвищення рівня води у водоймах та густий льодохід, затори з криги

Паводок підмив опору газопроводу, без газу можуть лишитися 17 населених пунктів

Як повідомили у Закарпатській обласній державній адміністрації, через різке танення снігу та підйом рівня води в Тисі поблизу села Гетиня Берегівського району паводок підмив опору газопроводу. Конструкція суттєво нахилилася.

Це ставить під загрозу стабільне газопостачання для майже 5 800 абонентів у 17 населених пунктах: Гетиня, Сасово, Дяково, Петрово, Бобове, Чепа, Чорнотисово, Дюла, Холмовець, Дівичне, Затисівка, Велика Паладь, Заболоття, Братово, Оклі, Оклі Гедь та Клинове.

Щоб не допустити виникнення надзвичайної ситуації, працюють всі необхідні сили. Роботи координує очільник Закарпаття Мирослав Білецький, затверджено план екстрених заходів: зафіксувати трубу та виграти час для ремонту.

Чи продовжиться танення на Закарпатті найближчими днями

Як відомо, на Україну знову насуваються екстремальні морози. Хоча Закарпаття вони не торкнуться, зниження температури прогнозується і там. У п'ятницю, 30 січня, стовпчики термометрів не опускатимуться нижче нуля, але вже з 31 числа у Закарпатській області похолодає — вночі до -3, вдень очікується +1 +3 градуси.

Прогноз погоди на Закарпатті 30 січня

1 лютого вночі буде до 7 градусів морозу, вдень — від 1 морозу до 1 тепла. До 3 лютого ночами буде мінусова температура, а вдень — плюсова.

Прогноз погоди на Закарпатті 2 лютого

Для Закарпаття підтоплення взимку та пізньої осені не є рідкісним явищем. За останній час найбільший паводок відбувся у грудні 2017 року, коли в окремих річках рівень води перевищив історичний максимум 2001 року. Повінь охопила низинні райони, руйнуючи інфраструктуру та затоплюючи тисячі домогосподарств.

Паводок у Закарпатті, грудень 2017 року

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україну йде ультраполярне вторгнення. Сухе, арктичне повітря стрімко посилить морози до сильних: вночі 18-23°, вдень 10-15°.