Одні з найхолодніших днів зими мчать до Харкова: коли чекати різкого похолодання

Можлива ожеледь

У Харків незабаром повернуться сильні морози. Похолодання триватиме близько тижня, проте буде суттєвим.

Про це повідомляють синоптики у своїх прогнозах погоди. Так, наприклад, фахівці сайту Meteofor вважають, що з 31 січня до 5 лютого до обласного центру прийдуть морози. У цей час стовпчики термометрів сильно опустяться і триматимуться на рівні -8-23 градуси. У деякі дні можливий сніг.

Аналогічної думки дотримується метеорологічний сервіс Meteo.ua. Там також прогнозують похолодання, яке розпочнеться 31 січня. Однак у ці фахівці вважають, що воно триватиме довше — до 10 лютого. У цей час температура повітря опуститься до -5-19 градусів. 31 січня можливий сніг.

Однак, варто зазначити, що перед морозами до Харкова також прийде потепління. 29 та 30 січня до обласного центру можуть прийти невеликі "плюси", але з дощами. Враховуючи прийдешні морози, можлива ожеледиця.

Потепління в Україні

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" повідомив, що вже з 24-25 січня в Україну прийде потепління. Тепле повітря надходитиме з півдня — з Туреччини, Балкан та Середземномор’я. Спочатку тепліше стане на півдні та заході, потім по всій країні. Вже в останні дні січня морози зовсім підуть.

Синоптик каже, що потепління принесе із собою опади — спочатку це буде сніг, а приблизно з 26 по 28 січня у багатьох регіонах він перейде у дощ та мряку. Можливі густі тумани, оскільки тепле повітря рухатиметься над засніженою землею. При цьому на дорогах може посилитися ожеледиця. А у східних регіонах можливий поривчастий південний вітер.

