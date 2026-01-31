Морозы не отступают: когда в Харькове ждать потепления

Существенного повышения температуры воздуха в Харькове можно ожидать только во второй половине февраля

В ближайшие дни в Харьков вернутся сильные морозы и осадки. Незначительное потепление можно ожидать с 7 февраля.

Зима не спешит отступать и упрямо держится за территорию Украины. Об этом свидетельствуют данные метеорологических сервисов.

Какая погода будет в Харькове

Согласно данным сайта Sinoptik.ua, с 1 по 5 февраля в Харькове ожидаются сильные морозы. Ночью местами температура будет опускаться до -27 градусов. Днем термометры будут показывать -17...-14 градусов. В пятницу, 6 февраля, морозы ослабеют — ночью будет -9 градусов, а днем -4 градуса. А уже 7 и 8 февраля морозы немного отступят — днем температура достигнет +2 градусов, а по ночам от -5 до -1 градуса. Местами возможны осадки в виде снега или ледяного дождя.

Погода в Харькове

Синоптики сайта Meteofor подтверждают, что в ближайшие 6 дней сильные морозы будут держаться. Температура ночью в этот период будет колебаться от -24 до -16 градусов. Днем показатели термометров будут достигать -14...-10 градусов. С 7 по 9 февраля морозы ослабеют — ночью температура будет колебаться от -7 до -5 градусов, а днем от -2 до -4 градусов. В течение можно ожидать осадков в виде снега разной интенсивности.

Погода в Харькове

В свою очередь, согласно данным сайта Метео, морозная погода также задержится в Харькове минимум на 6 дней. В этот период показатели термометров ночью будут достигать от -24 до -21 градуса, а днем от -16 до -8 градусов. Лишь в субботу, 7 февраля, морозы несколько ослабеют, однако не отступят полностью. Так, в период с 7 по 9 февраля, ночью термометры будут показывать от -14 до -6 градусов, а днем от -4 до -2 градусов.

Погода в Харькове

Какая погода в Украине будет в феврале

Как сообщал "Телеграф", по словам синоптика Игоря Кибальчича, сильное похолодание обусловлено вторжением арктической воздушной массы с так называемой "ультраполярной" траекторией. Холод надвигается на Украину со стороны Карского моря и Новой Земли под влиянием молодого арктического антициклона и его выступа в сторону Украины.

"В последний раз подобные значения фиксировали в январе и начале февраля в 2006 году. Вероятно, период с 1 по 4 февраля станет самым холодным в нашей стране за последние 20 лет. Минимальные значения температуры воздуха в ночное время составят -20…-25 °С, за исключением южной части, Приазовье и 4 Местами местами мороз усилится до -26…-31 градуса. Днем температура будет -12...-18 градусов.

Карта движения арктического воздуха

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в начале февраля Киев ожидают "погодные качели" с резкими изменениями температурных показателей.