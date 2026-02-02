Потеплішає за 6 тижнів? Що напророчив бабак Тимко та чи можна вірити його прогнозам

Проаналізували бабачі прогнози за останні 5 років

У понеділок, 2 лютого, в Україні проходить День бабака. Харківський "синоптик" Тимко IV вже зробив свій прогноз на весну.

"Телеграф" розповість, чи справджувались попередні прогнози бабаків та чому запровадили це свято. За даними "Суспільного", бабак Тимко IV прогнозує пізню весну у 2026 році.

Суть Дня бабака полягає в тому, що 2 лютого бабака будять, витягуючи з нори, та ставлять на пеньок чи підвищення. Вважається, якщо "синоптик" побачив свою тінь — весна буде пізня за 6 тижнів, якщо ні — рання. Зауважимо, що прогноз залежить від погоди, адже якщо сонячно, бабак побачить свою тінь. Окрім того, 2 лютого в Україні та світі відзначають велике християнське свято Стрітення Господнє, вважається, що в цей день весна "зустрічається" з зимою.

Бабак Тимко у хатинці, Нестерівка, Харківська область, 2 лютого 2025 року. Фото: Харківський національний університет ім. Каразіна

У понеділок, 2 лютого, Тимко IV побачив свою тінь, тому весна має бути пізньою. Однак чимало людей задаються питання: звідки з'явилась ця традиція та чи справджуються бабачі прогнози.

Коли з'явився День бабака

Вперше задокументовано День бабака було у 1841 році в США. Тоді "прогноз" робив бабак Великий Філ у Панксатоні. Згодом традиція поширилась і на європейський континент та дійшла до України.

Бабак Тимко з Харкова у 2024. Фото: УНІАН, Андрій Марієнко

Основна мета свята насправді не прогнозування швидкості приходу весни, а збереження бабаків як виду. Адже свого часу їхня популяція сильно скоротилась через полювання. Часи змінились, а бабаки залишились народними "синоптиками". До слова, бабак степовий (байбак) офіційно занесений до Червоної книги України з 2021 року, отримавши статус зникаючого виду.

Чи справджувались прогнози бабаків

В Україні є два бабаки-"синоптики": слобожанський Тимко на біостанції Харківського національного університету ім. В.Каразина в селі Гайдари та галицький Мишко, який з 2009 року жив у Львівському дитячому еколого-натуралістичному центрі.

Прогнози Тимка:

2021 — Бабак прогнозував ранню весну, але зима затрималась і справжнє тепло прийшло лише у квітні.

2022 — Тимко не робив прогнозів, адже село, де він та ще близько 30 бабаків мешкали, опинилося під окупацією. У вересні Нестерівку звільнили.

2023 — Тимко прогнозував, що весна буде пізня, так і сталось. Адже перші теплі дні з +10 °C почались з 16 березня.

2024 — Харківський бабак знову прогнозував пізню весну, фактично так і сталось, бо перше тепло прийшло у квітні.

2025 — Через надзвичайно теплу зиму бабаки не впали у сплячку, тому прогноз не робили. Тоді казали, що весна вже прийшла.

Виходить, що "прогнози" Тимка збуваються приблизно у 70%. Однак слід не забувати, що це просто традиція, яка ніяк не пов'язана зі справжніми метереологічними даними. До того ж в Харкові вже четвертий Тимко, тобто майже щоразу "прогноз" робить новий бабак.

