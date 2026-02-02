Морози -22 відступлять ненадовго: у Харкові варто готуватись до другої хвилі холоду

Лютий по справжньому лютує

У Харкові на початку лютого очікується стійка зимова погода з двома періодами сильних морозів. Перший із них припадає на період з 2 по 6 лютого, а другий — з 9 по 13 лютого.

До яких "мінусів" готуватись харків'янам на початку місяця, можна дізнатись на синоптичному ресурсі "Погода.Мета". Детальніше про погоду написав "Телеграф".

Синоптики попереджають про повторне похолодання у Харкові

Упродовж 2-6 лютого в місті збережуться сильні морози. Вдень температура коливатиметься в межах -14…-6 °C, уночі — до -22…-9 °C. Погода буде переважно хмарною.

На вихідних, 7-8 лютого, очікується поступове підвищення температури. Денна температура зросте до -4…-3 °C, нічна — до -7…-5 °C. Морози послабшають, але повністю не відступлять. У цей період прогнозується сніг.

Погода у місті. Фото: Погода.Мета

Однак уже з 9 по 13 лютого синоптики прогнозують другу хвилю холодів. Температура знову знизиться: вдень до -17…-6 °C, уночі — до -20…-10 °C. Саме цей період може стати другим піком морозів у лютому.

Наприкінці тижня, 14-15 лютого, можливе чергове незначне потепління — вдень до -3…0 °C, уночі до -7…-2 °C. У суботу передбачається сніг.

