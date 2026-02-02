Потеплеет через 6 недель? Что предсказал сурок Тимко и можно ли верить его прогнозам

Проанализировали прогнозы за последние 5 лет

В понедельник, 2 февраля, в Украине проходит День сурка. Харьковский "синоптик" Тимко IV уже сделал свой прогноз на весну.

"Телеграф" расскажет, сбывались ли предварительные прогнозы сурков и почему ввели этот праздник. По данным "Суспільного", сурок Тимко IV прогнозирует позднюю весну в 2026 году.

Суть Дня сурка состоит в том, что 2 февраля сурка будят, вытаскивая из норы, и ставят на пень или возвышение. Считается, если "синоптик" увидел свою тень — весна будет поздняя через 6 недель, если нет — ранняя. Заметим, что прогноз зависит от погоды, ведь если солнечно, сурок увидит свою тень. Кроме того, 2 февраля в Украине и мире отмечают великий христианский праздник Сретения Господня, считается, что в этот день весна встречается с зимой.

Сурок Тимко в домике, Нестеровка, Харьковская область, 2 февраля 2025 года. Фото: Харьковский национальный университет им. Каразина

В понедельник, 2 февраля, Тимко IV увидел свою тень, поэтому весна должна быть поздней. Однако многие люди задаются вопросом: откуда появилась эта традиция и сбываются ли прогнозы сурков.

Когда появился День сурка

Впервые задокументирован День сурка был в 1841 году в США. Тогда "прогноз" делал сурок Большой Фил в Панксатоне. Затем традиция распространилась и на европейский континент и дошла до Украины.

Сурок Тимко из Харькова в 2024. Фото: УНИАН, Андрей Мариенко

Основная цель праздника на самом деле не прогнозирование скорости прихода весны, а сохранение сурков как вида. Ведь в свое время их популяция сильно сократилась из-за охоты. Времена изменились, а сурки остались народными "синоптиками". К слову, сурок степной (суслик) официально занесен в Красную книгу Украины с 2021 года, получив статус исчезающего вида.

Сбывались ли прогнозы сурков

В Украине есть два сурка-"синоптика": слобожанский Тимко на биостанции Харьковского национального университета им. В.Каразина в селе Гайдары и галицкий Миша, который с 2009 года жил во Львовском детском эколого-натуралистическом центре.

Прогнозы Тимка:

2021 — Сурок прогнозировал раннюю весну, но зима задержалась и настоящее тепло пришло только в апреле.

2022 — Тимко не делал прогнозов, ведь село, где он и еще около 30 сурков жили, оказалась под оккупацией. В сентябре Нестеровку освободили.

2023 — Тимко прогнозировал, что весна будет поздняя, так и произошло. Ведь первые теплые дни с +10 градусоми начались с 16 марта.

2024 — Харьковский сурок снова прогнозировал позднюю весну, фактически так и произошло, потому что первое тепло пришло в апреле.

2025 — Из-за чрезвычайно теплой зимы сурки не впали в спячку, поэтому прогноз не делали. Тогда говорили, что весна уже пришла.

Выходит, что "прогнозы" Тимка сбываются примерно в 70%. Однако следует не забывать, что это просто традиция, никак не связанная с настоящими метереологическими данными. К тому же в Харькове уже четвертый Тимко, то есть почти каждый раз "прогноз" делает новый сурок.

