День дідуся у 2026 році. Дата сімейного свята і що подарувати рідній людині

Запишіть, щоби не забули!

Сім’я – це фундамент, а дідусі та бабусі – його мудра основа. В Україні та світі існують спеціальні дні, щоб подякувати старшому поколінню за тепло та життєві уроки. Хоча окремий "День дідуся" часто поєднують зі спільною сімейною урочистістю, дати його святкування різняться залежно від країни.

В Україні офіційно та на народному рівні закріпилася традиція вшановувати дідусів разом із бабусями. Наприклад, 28 жовтня у нас вважається основним святом День бабусь та дідусів.

Святкування в Європі та світі

У четверту неділю липня відзначається Всесвітній день бабусь, дідусів та людей похилого віку, встановлений Папою Римським. У 2026 році свято випадає на 26 липня.

Польща — одна з небагатьох країн із фіксованим Днем дідуся (Dzień Dziadka), який щороку відзначають 22 січня. У США та Канаді відзначають Національний день бабусь та дідусів у першу неділю після Дня праці у вересні. У 2026 році сімейне свято випадає на 13 вересня.

У Британії День дідусів припадає на першу неділю жовтня — 4 жовтня 2026 року. В Італії дідусів та бабусь вітають 2 жовтня. У Франції дідусів вшановують у першу неділю жовтня (2026 року — 4 жовтня), тоді як для бабусь виділено окремий день у березні.

Що подарувати дідусеві на свято

Цього дня заведено дарувати дідусям кімнатні квіти (як символ довголіття) або збиратися за теплою сімейною вечерею. Але також важливо порадувати близьку людину презентом:

Для затишку та комфорту : теплий плед, м’який светр, зручні капці, якісний термос або набір ароматного чаю/кави.

: теплий плед, м’який светр, зручні капці, якісний термос або набір ароматного чаю/кави. Для здоров’я : тонометр з великим дисплеєм, масажер (для спини, ніг), ортопедична подушка.

: тонометр з великим дисплеєм, масажер (для спини, ніг), ортопедична подушка. Для хобі: нова книга улюбленого автора, рибальські снасті, набір інструментів для майстерності, кімнатна рослина (якщо він любить садівництво).

нова книга улюбленого автора, рибальські снасті, набір інструментів для майстерності, кімнатна рослина (якщо він любить садівництво). Пам’ятні подарунки : сімейний фотоальбом, оформлений своїми руками, або фоторамка з цифровим дисплеєм, куди можна завантажити безліч фотографій онуків.

: сімейний фотоальбом, оформлений своїми руками, або фоторамка з цифровим дисплеєм, куди можна завантажити безліч фотографій онуків. Емоції: запрошення на концерт улюбленого виконавця, квитки до театру чи просто час, проведений разом за спільною справою.

Нагадаємо, що у вересні в Україні святкують День онуків. Раніше "Телеграф" писав, хто впровадив це свято і як можна привітати онуків.