Без опалення? Британка показала, як за 5 хвилин зробити супергрілку і не замерзнути вдома (відео)
Зігрійте себе та рідних за хвилини без батареї
Коли в оселі холодно, а ситуація з опаленням катастрофічна, українці шукають способів зігрітися. Іноді досить простих підручних засобів, щоб зробити недорогу та ефективну грілку.
Зробити такий недорогий "обігрівач" можна без спеціальних навичок і нових матеріалів — досить лише трохи рису і старої шкарпетки. Цей простий лайфхак у TikTok продемонструвала британська блогерка @the.cosyclub.
Як зробити теплу грілку: інструкція
- Візьміть стару шкарпетку та рис (можна замінити іншою крупою).
- Надягніть шкарпетку на склянку — так буде зручніше її наповнювати.
- Заповніть шкарпетку рисом або вибраною крупою.
- Зав’яжіть шкарпетку вузлом – і ваша саморобна грілка готова!
Далі залишається тільки розігріти її в мікрохвильовій печі або духовці. А за допомогою грілки можна заздалегідь зробити постіль теплою та затишною перед сном.
@the.cosyclub This one’s a no brainer, cheap and easy to do, keeps you warm and toasty! Energy prices are crazy, so we will keep you cosy🧣💰 #fyp #foryou #StopScammerTime #lifetips #diys #us #uk #energycrisis #tips #goodvibes #lifestyle #autumn #winter #cooking #follow #love #life #unihacks #diy #hacks #foryoupage #lifehack #duet ♬ Made You Look - Meghan Trainor
Варто зазначити, що британці – дуже винахідливий та економний народ. Раніше один із користувачів поділився секретом прочистки найскладнішого засмічення без використання хімпобутових засобів – за допомогою механічного підходу.