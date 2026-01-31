Без опалення? Британка показала, як за 5 хвилин зробити супергрілку і не замерзнути вдома (відео)

Зігрійте себе та рідних за хвилини без батареї

Коли в оселі холодно, а ситуація з опаленням катастрофічна, українці шукають способів зігрітися. Іноді досить простих підручних засобів, щоб зробити недорогу та ефективну грілку.

Зробити такий недорогий "обігрівач" можна без спеціальних навичок і нових матеріалів — досить лише трохи рису і старої шкарпетки. Цей простий лайфхак у TikTok продемонструвала британська блогерка @the.cosyclub.

Як зробити теплу грілку: інструкція

Візьміть стару шкарпетку та рис (можна замінити іншою крупою). Надягніть шкарпетку на склянку — так буде зручніше її наповнювати. Заповніть шкарпетку рисом або вибраною крупою. Зав’яжіть шкарпетку вузлом – і ваша саморобна грілка готова!

Далі залишається тільки розігріти її в мікрохвильовій печі або духовці. А за допомогою грілки можна заздалегідь зробити постіль теплою та затишною перед сном.

