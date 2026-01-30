Будуть чистими та пухнастими: копійчаний лайфхак, як правильно прати рушники

Рушники залишаться чистими, м’якими і свіжими

Запах вогкості та жорсткість рушників після прання – поширена проблема, з якою стикаються багато господинь. Однак позбутися її можна за допомогою простого та доступного способу.

Відповідний лайфхак був опублікований у соціальній мережі Threads. Автор розповіла, що при пранні додатково потрібно буде використовувати соду та оцет.

Так, прямо в барабан потрібно додати одну столову ложку харчової соди, а у відсік для кондиціонера – 50 мл оцту. Така комбінація допомагає краще видалити залишки миючих засобів, пом’якшує тканину та запобігає появі неприємного запаху.

При цьому автор підкреслює, що використовувати кондиціонер для білизни при пранні рушників не рекомендується. Вона пояснила це тим, що засіб буквально склеює ворсинки, тому рушники втрачають пухнастість і гірше вбирають вологу.

Таким чином, використовуючи цей простий лайфхак, рушники залишаться чистими, м’якими і свіжими, навіть без використання додаткових ароматизаторів.

Лайфхак із Threads

