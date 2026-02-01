Виглядає смішно, зате працює: українці діляться лайфхаками, як не впасти на ожеледиці

В мережі підтвердили ефективність цих методів

Сувора зима створює екстремальні умови для людей, які змушені пересуватись по дорогах вкритих суцільним льодом. Але врятуватись від ожеледиці допоможуть прості, але ефективні лайфхаки.

Втриматись на ногах можна завдяки побутовим предметам. Про це розповідають користувачі однієї з соцмереж.

Українці вигадали кілька способів не втрачати рівновагу на слизьких ділянках. Ці способи легко мажна змонтувати на взуття і потім зняти без будь-яких проблем.

Для того, щоб не ковзати на крижаному асфальті можна забити кілька не надто довгих цвяхів в дерев'яну дошку. Потім цю конструкцію потрібно прив'язати на підошви за допомогою мотузки або пластикових хомутів для електрокабелів.

Також, встояти на ногах допоможе звичайна кухонна металева губка для чистки посуду. На ринку України безліч таких шкребків і коштують вони від 8 гривень за штуку, тобто пара коштуватиме до 20 гривень.

Таку губку потрібно натягти поверх взуття, рівномірно розподіливши по всій довжині підошви. Після цього можна сміливо йти у своїх справах.

Ще одним підручним засобом, який вбереже від падіння, можуть стати медичні або господарські гумові перчатки. Цей варіант підійде і під час відлиги — гумовий шар вбереже взуття від промокання, а ноги від переохолодження.

Користувачі схвально відгукуються про цей лайфхак. Багато хто вже перевірив на практиці і підтвердив, що він працює.

"По суті робоча тема (перевірив)";

"Заявка на патент";

"Інновації 21 століття";

"Генії, яких ще світ не бачив";

"Нормальна тема. Всім на замітку", — пишуть користувачі.

"При Труханові такого не було";

"Я, якщо потрапляю в мокру погоду в замш кедах, то шкарпетки промокають, щось в цьому є, хоч і виглядає по-дебільному";

"Або льодоступи ще є у продажу";

"Шкарпетки поверх взуття теж працюють. Щоправда, лише якщо морози сухі", — діляться досвідом в мережі.

