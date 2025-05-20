Смаколик для гурманів: у Луцьку продають сало в шоколаді, яке підірвало мережу (відео)

Один шматочок незвичного смаколика коштує 40 гривень

У Луцьку, що на Волині, почали продавати справжній гастрономічний експеримент — сало в шоколаді. І хоча на перший погляд це поєднання може здатися абсурдним, коментарі в мережі свідчать про те, що інтерес до цього продукту просто шалений.

Дане відео опублікували в TikTok. Кадри з дегустацією розлетілися мережею — тисячі людей поділилися ним зі своїми друзями, і не менше публікація зібрала вподобань та коментарів.

Одні користувачі зізнаються, що ідея звучить дивно: "Це звучить несмачно" — пише один із коментаторів. Інша людина ділиться щирими сумнівами: "Треба спробувати, бо якщо смаковими асоціаціями уявляти смак, то щось не дуже".

Та були й ті, кого новинка приємно здивувала. "Я думаю для вагітних буде смачний перекус" — натякає коментаторка на знайомий феномен змішаних гастрономічних вподобань у вагітних жінок.

"А коли дубайське сало зробите?" — жартома натякає на експортний потенціал українського продукту. "Нарешті татова мрія здійснилася", — пожартував хтось під відео.

А ще одна дописувачка згадує: "О, брала сватам на пробу, то казали дуже смачно й чимось схоже на якийсь фрукт в шоколаді".

Втім, не обійшлося й без критики. "Це знущання з сала" — обурено заявляє хтось, захищаючи традиційні українські рецепти.

Один шматочок незвичного смаколика коштує всього 40 гривень.

Отже, сало в шоколаді — це не просто кулінарна новинка, а й маленький соціальний експеримент. Такий продукт став неочікуваним, але яскравим прикладом того, як поєднання несумісного викликає резонанс.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як сало стало невіддільною частиною української ідентичності та чому українці полюбили цей продукт.