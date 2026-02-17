Радянським дітям брехали про улюблений мультфільм? Що за "руді собаки" були в Мауглі, розповів кандидат наук

Мауглі з друзями перемогли злих хижаків

В одній з частин радянського мультфільму "Мауглі" вони з друзями захищають джунглі від "рудих собак". Хоча за поведінкою ці нападники були типовими шакалами, які зараз розплодилися на Одещині.

Таку думку в розмові з "Телеграфом" висловив співзасновник Нижньодністровського національного природного парку, начальник науково-дослідного відділу ННПП, кандидат біологічних наук Микола Роженко. Він зазначив, що "руді собаки" з "Мауглі" за своєю поведінкою — типові шакали.

Книга Джунглів. Руді собаки Р. Кіплінг

У мультфільмі та у "Книзі джунглів" Редьярда Кіплінга, за якою його було знято, "руді собаки" (дхоли) сіяли жах і смерть, рухаючись через джунглі. Інша назва дхола — червоний вовк чи азійський дикий пес. Це хижак з родини псові (Canidae), що мешкає в Південній та Південно-східній Азії. Однак за оцінкою Роженка, поведінка "рудих собак" скоріше нагадує шакалів.

Дхоли (руді собаки)

Шакал

У битві Мауглі та його друзі (Акіла, Багіра, Каа) використовують хитрість, заманюючи собак до бджіл та перемагають. Епізод, де Мауглі, Каа та вовча зграя захищають джунглі від рудих собак, називається "Мауглі. Повернення до людей. Битва" (4-та частина, 1970 рік).

"Мауглі" б'ється з "рудими собаками", епізод радянського мультика

Раніше "Телеграф" розповідав, чи можуть шакали напасти на людину. Якщо раніше вони були поширені на півдні та сході, то тепер цих тварин помічають і на Прикарпатті, і в центрі України.