У Швейцарії вигадали "вічні" обігрівачі і кондиціонери: як працює система з теракоти, якій 500 років

Можна делікатно вирівнювати температуру в приміщенні

У сучасну епоху енергетичної кризи та постійних відключень світла, що особливо актуально для України, пошук альтернативних способів обігріву та охолодження стає питанням виживання. Чи є способи, як врятуватись від спеки і холоду?

Швейцарський промисловий дизайнер Сала Валлоттон, випускник мистецького університету ECAL, представив систему Celsius. Вона базується на фізичних принципах, відомих ще 500 років тому.

Як працює "глиняний клімат-контроль"

Основа винаходу — теракота (обпалена глина). Це пористий матеріал, який має унікальні термодинамічні властивості. Система Celsius працює у двох режимах:

Взимку (Обігрів). Теракотова конструкція здатна поглинати тепло навіть від слабких джерел (наприклад, сонячного світла з вікна або звичайної свічки). Глина накопичує цю енергію і повільно віддає її в приміщення протягом багатьох годин, працюючи за принципом класичної альпійської печі (Kachelofen).

Теракотова конструкція Celsius допомагає делікатно вирівнювати температуру в приміщенні / Фото: Салла Валлоттон

Влітку (Охолодження). Усередині конструкції розміщено резервуар з водою. Завдяки капілярному ефекту вода просочує пористу глину і випаровується з її поверхні. Під час випаровування відбувається поглинання тепла з повітря — температура навколо пристрою падає. Це той самий природний механізм, за яким людське тіло охолоджується через виділення поту.

Екологія проти "цивілізації"

Автор проєкту наголошує, що сучасні будівлі відповідають за майже 40% світового споживання енергії. Ми звикли до галасливих кондиціонерів та дорогих котлів, проте Celsius пропонує повну автономність.

"Чому наші домашні системи мають бути такими складними та незрозумілими? Я хотів створити щось просте, естетичне і довговічне", пояснює Валлоттон.

Чи замінить це кондиціонер

Поки що Celsius — це функціональний прототип. Фахівці зазначають, що фізика має свої обмеження: охолоджувальна здатність такої глиняної установки в десятки разів менша за потужність звичайного мобільного кондиціонера. Проте як допоміжний засіб для стабілізації мікроклімату або для використання в умовах повної відсутності енергії — це революційне рішення.

Для України, де питання енергонезалежності та підготовки до важких сезонів стоїть надзвичайно гостро, подібні "лоу-тек" рішення можуть стати підказкою: іноді відповіді на виклики майбутнього ховаються у технологіях минулого.

Раніше "Телеграф" розповідав, як дешево за три дні позбутися бурʼянів у плитці.