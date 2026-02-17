Советским детям врали о любимом мультфильме? Что за "рыжие собаки" были в Маугли, рассказал кандидат наук

Маугли с друзьями победили злых хищников

В одной из частей советского мультфильма "Маугли" они с друзьями защищают джунгли от "рыжих собак". Хотя по поведению эти звери были типичными шакалами, которые сейчас расплодились в Одесской области.

Такое мнение в разговоре с "Телеграфом" высказал соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук Николай Роженко. Он отметил, что "рыжие собаки" из "Маугли" по своему поведению — типичные шакалы.

Книга Джунглей. Рыжие собаки Р. Киплинг

В мультфильме и в "Книге джунглей" Редьярда Киплинга, по которой он был снят, "рыжие собаки" (дхолы) сеяли ужас и смерть, двигаясь через джунгли. Другое название дхола – красный волк или азиатский дикий пес. Это хищник из семьи пса (Canidae), обитающий в Южной и Юго-Восточной Азии. Однако по оценке Роженко, поведение "рыжих собак" скорее напоминает шакалов.

Дхолы (рыжие собаки)

Шакал

В битве Маугли и его друзья (Акила, Багира, Каа) используют хитрость, заманив собак к пчелам и побеждают. Эпизод, где Маугли, Каа и волчья стая защищают джунгли от рыжих собак, называется "Маугли. Возвращение к людям. Битва" (4-я часть, 1970 год).

"Маугли" сражается с "рыжими собаками", эпизод советского мультика

Ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли шакалы напасть на человека. Если раньше они были распространены на юге и востоке, то этих животных замечают и на Прикарпатье, и в центре Украины.