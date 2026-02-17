Советским детям врали о любимом мультфильме? Что за "рыжие собаки" были в Маугли, рассказал кандидат наук
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Маугли с друзьями победили злых хищников
В одной из частей советского мультфильма "Маугли" они с друзьями защищают джунгли от "рыжих собак". Хотя по поведению эти звери были типичными шакалами, которые сейчас расплодились в Одесской области.
Такое мнение в разговоре с "Телеграфом" высказал соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук Николай Роженко. Он отметил, что "рыжие собаки" из "Маугли" по своему поведению — типичные шакалы.
В мультфильме и в "Книге джунглей" Редьярда Киплинга, по которой он был снят, "рыжие собаки" (дхолы) сеяли ужас и смерть, двигаясь через джунгли. Другое название дхола – красный волк или азиатский дикий пес. Это хищник из семьи пса (Canidae), обитающий в Южной и Юго-Восточной Азии. Однако по оценке Роженко, поведение "рыжих собак" скорее напоминает шакалов.
В битве Маугли и его друзья (Акила, Багира, Каа) используют хитрость, заманив собак к пчелам и побеждают. Эпизод, где Маугли, Каа и волчья стая защищают джунгли от рыжих собак, называется "Маугли. Возвращение к людям. Битва" (4-я часть, 1970 год).
Ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли шакалы напасть на человека. Если раньше они были распространены на юге и востоке, то этих животных замечают и на Прикарпатье, и в центре Украины.