Ніяких хімікатів: як позбутися запаху з пральної машини

Ці методи повністю приберуть запах за кілька тижнів

Багато людей стикаються з неприємним запахом у пральній машині. Він з’являється навіть після свіжовипраного одягу.

Можна повністю усунути запах природними методами, без спеціальних хімічних засобів. Потрібно лише трохи скоригувати звички, як написали в "nlc."

Чому з'являється сморід і як його уснути

Основна причина – гумовий ущільнювач дверцят. Там накопичується вода, ворсинки, залишки мийного засобу та шерсть домашніх тварин. Промивати його потрібно ретельно, використовуючи теплу воду, трохи оцту або соди, стару зубну щітку і ганчірку.

Ще одна причина – прання при низьких температурах. Бактерії активно розвиваються при 30-40 градусах. Раз на місяць рекомендують запускати порожню машину при 60 градусах або вище. Додатково можна додати трохи оцту або соди.

Важливим є і провітрювання. Після прання слід залишати дверцята та дозатор відкритими, щоб волога швидше висихала.

Також варто контролювати кількість мийного засобу. Надлишок накопичується у машинці. Достатньо використовувати менше, ніж зазначено на упаковці.

За кілька тижнів запах має повністю зникнути, не використовуючи при цьому хімію, а просто змінивши звички.

Якщо ці методи вам не допомогли, то раніше "Телеграф" писав про ще один засіб, який прибере затхлий запах.