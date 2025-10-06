Цибуля швидко зіпсується і згниє, якщо зберігати її біля цього популярного овочу
Перед тим як зберігати, ретельно огляньте цибулю на пошкодження
Осінь — час, коли господарі збирають урожай і дбають про його збереження на холодний сезон. Цибуля, як і сезонне яблуко, — одна з основних культур, яку хочеться мати під рукою всю осінь та зиму. Щоб вона не проростала, не гнила й залишалася свіжою, важливо дотриматися кількох простих правил.
У блозі порад "Все, що люблю" розповіли, як правильно зберігати цибулю та зберегти її свіжість на довго. Варто знати, де і як треба зберігати цибулю, а також, з якими овочами їй не можна бути по "сусідству".
Де і як зберігати цибулю
- ❌ Не в холодильнику – низькі температури та волога можуть призвести до гниття або плісняви
- ✅ Прохолодне, темне та добре вентильоване місце – ідеально для зберігання
- ✅ В ящиках або сітках – щоб повітря вільно циркулювало навколо кожної цибулини
Що зберігати разом, а що ні
- ❌ Не з картоплею – вона виділяє етилен, який псує цибулю
- ✅ З часником – ці овочі мають схожі вимоги до зберігання
Підготовка до зберігання цибулі
Перед зберіганням уважно перевірте цибулю на наявність пошкоджень. Пошкоджені цибулини варто використати в першу чергу, адже вони швидко псуються.
Як заморозити цибулю
Якщо маєте багато цибулі, очистьте її, наріжте та розкладіть по контейнерах, після чого заморозьте. У замороженому вигляді цибуля чудово зберігає свій смак і користь. Раніше ми писали, що цибуля належить до морозостійких рослин.