Цибуля швидко зіпсується і згниє, якщо зберігати її біля цього популярного овочу

Осінь — час, коли господарі збирають урожай і дбають про його збереження на холодний сезон. Цибуля, як і сезонне яблуко, — одна з основних культур, яку хочеться мати під рукою всю осінь та зиму. Щоб вона не проростала, не гнила й залишалася свіжою, важливо дотриматися кількох простих правил.

У блозі порад "Все, що люблю" розповіли, як правильно зберігати цибулю та зберегти її свіжість на довго. Варто знати, де і як треба зберігати цибулю, а також, з якими овочами їй не можна бути по "сусідству".

Де і як зберігати цибулю

❌ Не в холодильнику – низькі температури та волога можуть призвести до гниття або плісняви

✅ Прохолодне, темне та добре вентильоване місце – ідеально для зберігання

✅ В ящиках або сітках – щоб повітря вільно циркулювало навколо кожної цибулини

Що зберігати разом, а що ні

❌ Не з картоплею – вона виділяє етилен, який псує цибулю

✅ З часником – ці овочі мають схожі вимоги до зберігання

Фото: freepik

Підготовка до зберігання цибулі

Перед зберіганням уважно перевірте цибулю на наявність пошкоджень. Пошкоджені цибулини варто використати в першу чергу, адже вони швидко псуються.

Як заморозити цибулю

Якщо маєте багато цибулі, очистьте її, наріжте та розкладіть по контейнерах, після чого заморозьте. У замороженому вигляді цибуля чудово зберігає свій смак і користь. Раніше ми писали, що цибуля належить до морозостійких рослин.