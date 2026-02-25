Липкого сліду не залишиться: у мережі назвали єдиний засіб, який допоможе віддерти скотч з вікна

Проблема з липкими слідами на вікнах є актуальною в Україні

На початку повномасштабної війни українці масово кинулися ліпити скотч на вікна. Це мало врятувати від уламків скла під час вибухів. Деякі люди підтверджують ефективність цього методу, інші заперечують. Однак згодом деякі почали знімати скотч із вікон і виявили, що він залишає липкі сліди на склі.

"Телеграф" зібрав найпоширеніші поради та ефективні засоби, як віддерти скотч, щоб не залишалося липких слідів клею.

У соцмережі Threads користувачі почали ділитися своїми лайфхаками, як правильно знімати скотч із вікон. Виявилося, що єдиним ефективним засобом є спеціальна побутова хімія, яку можна купити у господарських магазинах. Її можна шукати під назвами "антиклей" та "антисилікон".

Однак є й інші способи, якими поділилися користувачі. Тут в нагоді стануть і олія, і спирт, і навіть звичайний оцет.

Ось що писали українці у коментарях:

Я влітку знімала за допомогою фену. Повільно, нудно, але отак по стрічці дуєш гарячим повітрям і сантиметр за сантиметром піддіваєш стрічку. Все знялось чудово , залишки клею були мінімальні.

Може й я відкрию комусь Америку, але скотч дуже швидко та безпроблем знімається без залишку сліда. Треба лише взяти кінець скотчу, що можна вхопити, і розтягнути його. Розтягнутий скотч втрачає свої властивості й вільно відстає від скла.

Олія та канцелярська гумка — спробуйте.

Купіть спрей спеціальний, воно швидко допоможе.

Звичайний оцет 9% на ватний диск і відтерлося зі скла дуже швидкою Мені підказали, я пробувала, і була в шоці, що це діє, але тільки зі скла, з пластику не витерла.

Попробуйте олією, потерти жорсткою стороною губки для посуду, в мене відійшло.

Рідиною для зняття лаку. Ноготок.

Змивається спиртом. Наприклад зимовою омивайкою для авто, або просто у аптеці купіть спирт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що термін придатності у домашніх та магазинних яєць відрізняється. Як правильно зберігати продукт?