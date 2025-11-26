Будете ласувати свіжою зеленню всю зиму: як виростити петрушку на підвіконні

Є два способи, як виростити петрушку в будинку

Коли всі городні та садові роботи закінчені, можна зайнятися вирощуванням деяких культур у будинку. Відмінно для цього підійде зелень, наприклад, петрушка. Її можна виростити двома способами – з насіння або з коренеплоду.

"Телеграф" розповідає, як вирощувати петрушку на підвіконні, щоб усю зиму ласувати свіжою зеленню.

Поради щодо вирощування петрушки в домі

Вирощувати петрушку на підвіконні можна двома способами, пише Gardener’s Path. Обидва нескладні у виконанні, не вимагають зайвих зусиль та здатні дати гарний урожай.

З коренеплодів

Це найпростіший і найшвидший спосіб вирощувати петрушку в будинку. Все, що потрібно зробити, — це посадити в горщики невелике коріння петрушки. Його можна або купити на ринку, або викопати на городі, якщо раніше вирощували петрушку. Вже за кілька тижнів ви отримаєте перші зелені стебла свіжої зелені.

З насіння

Такий спосіб вважається більш тривалим, але економічним. Вам потрібно замочити у воді насіння приблизно на добу, а потім посіяти його у підготовлений ґрунт. Проросте насіння не так швидко, як стебла з кореня. Однак при правильному догляді отримаєте гарний урожай.

В обох випадках петрушка вимагає догляду. Дуже важливо забезпечити контейнери або горщики із цією культурою правильним освітленням. Найкраще розмістити їх на світлому сонячному боці будинку. Також рекомендується використовувати спеціальні фітолампи, які забезпечать постійне освітлення.

Звичайно, дуже важливо поливати петрушку — як коренеплоди, так і насіння. Вносити вологу потрібно регулярно і помірно, а коли з’являться паростки, можна обприскувати зелень із пульверизатора.

Також варто стежити за температурою та вологістю у приміщенні, де росте петрушка. Оптимальна температура – 18-20°C. І слідкуйте, щоб повітря в кімнаті не було надто сухим — іноді біля контейнерів з петрушкою можна зволожувати повітря, пшикаючи водою з пульверизатора.

