Рання розсада – не завжди добре: секрети посіву томатів

Якщо немає спеціальних умов, немає сенсу рано садити помідори

Один із найпопулярніших овочів – це, звичайно, помідор. Маючи дачу, легко з насіння виростити розсаду, щоб забезпечити сім’ю смачними корисними плодами, томатним соком та іншою консервацією.

У міру наближення весни городники поспішають купити насіння томатів, щоб виростити розсаду. Добре тим, у кого є теплиця, що опалюється: вони майже не пов’язані термінами, оскільки для закритого ґрунту головне — мати запас ресурсів для опалення та досвічування.

Якщо ваша теплиця не має опалення, а розсаду можна виростити тільки на кімнатному підвіконні, то поспішати в цьому питанні безглуздо.

Справа в тому, що без потрібної кількості світла розсада витягуватиметься, гальмуватиме в зростанні, ростиме слабкою і чахлою . Те насіння, яке буде посіяне пізніше, в потрібні терміни, воно швидко піде у зріст, а потім наздожене і обжене своїх старших братів. Посаджені вчасно помідори дадуть більший урожай.

Отже, коли треба сіяти помідори?

Якщо є досвітка і досить тепло в кімнаті — з кінця лютого, причому йдеться про південні регіони України, куди весна приходить трохи раніше. Середній вік розсади – 60-70 днів, отже такі помідори будуть готові до висадки у відкритий ґрунт якраз до середини-кінця травня.

Варто зауважити, що заздалегідь потрібно подбати про захист ваших томатів. Так, раніше "Телеграф" розповідав, як урятувати теплицю від томатної мухи.