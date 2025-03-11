Розсада почне рости в два рази швидше: хитрість, про яку знають не всі

Секрет полягає у правильній підготовці садової землі

З початком березня садівники активно розпочинають вирощування розсади. Щоб рослини зростали вдвічі швидше і були здоровими, існує одна хитрість, яка допоможе отримати рясний та якісний урожай.

Досвідчені городники не витрачають гроші на дорогі ґрунтові суміші, бо покладаються на старі, але перевірені методи. Про один із них розказано у матеріалі Actualno.

Як прискорити зростання розсади

Насправді хитрість полягає у правильній підготовці звичайної садової землі, адже ґрунт може бути ідеальним субстратом, якщо його як треба обробити. Для того, щоб знищити шкідників та різні грибки, ґрунт необхідно пропарити на водяній бані або прогріти в духовці за температури 70-90 градусів Цельсія.

Після цього його слід змішати з піском та перегноєм у пропорції 2:1:1. Після цього суміш готова до використання. Але це лише одна з частин хитрості, яка сприяє прискореному зростанню розсади.

Прискорити зростання розсади можна простим способом

Насіння буде рівномірно проростати, якщо замочити їх на 12 годин у талій воді. Після цього їх потрібно загорнути у вологу марлю та зберігати у теплі для проростання. Далі пророщене насіння потрібно висадити в землю, не пошкодивши коріння.

Щоб розсада росла швидше, раз на два тижні її слід поливати розчином на основі молока (розведіть його з водою у пропорції 1:10). Незабаром ви побачите результат, адже розсада стане не тільки вищою, але буде більш стійкою до перепадів температур.

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