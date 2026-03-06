Протріть цим засобом душову кабіну - і забудете про розводи надовго: дієвий лайфхак

Душові кабіни швидко вкриваються нальотом і плямами від води, особливо якщо не витирати скло та дверцята після кожного прийому душу.

Багато людей купують дорогі хімічні засоби, але навіть вони часто залишають розводи. Є простий спосіб, який допоможе позбутися забруднень і повернути кабінці первісний блиск. Про це розповідає "Телеграф".

Секрет — звичайна фторована зубна паста, а не гелева. Її наносять на стару зубну щітку або пальцем розтирають по проблемних ділянках скла. Після 5–10 хвилин активні компоненти пасти розчиняють вапняний наліт, сліди мила, гелів та шампунів. Залишки пасти прибирають вологою губкою, а потім насухо витирають кабінку.

Якщо немає зубної пасти під рукою, експерти радять альтернативні засоби. Розчин води і оцту в рівних частках діє так само ефективно: його розпилюють на скло, залишають на 5–10 хвилин і витирають. Сода у вигляді густої кашки також допомагає розчинити наліт: її наносять щіткою або пальцями, залишають на кілька хвилин і змивають водою, після чого поверхня стає блискучою.

Ці прості лайфхаки дозволяють підтримувати душову кабіну чистою навіть без щоденного використання хімії, а скло і металеві деталі зберігають свій первісний вигляд надовго.