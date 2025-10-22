Яка пенсія у 2 групи інвалідності в Україні: розмір, стаж та виплати

На пенсію по інвалідності для 2 групи в Україні можуть розраховувати усі громадяни, які мають відповідний статус. Сума виплат визначається з урахуванням кількох чинників, як-от трудовий стаж, заробіток та інші умови.

"Телеграф" розповідає про те, якою є пенсія по інвалідності для 2 групи.

Хто має право на пенсію по інвалідності 2 групи

За даними ПФУ, пенсія по інвалідності може бути призначена лише тим людям, яким встановлено відповідний статус. Причина, група, час настання інвалідності, термін, у який вона встановлюється, визначаються органом медико-соціальної експертизи.

Довідка: другу групу дають, якщо у людини діагностовані серйозні порушення в організмі, вона не може сама себе обслуговувати або робить це важко, проте зберігає часткову самостійність.

Пенсію по інвалідності призначають за наявності стажу віком від 1 до 15 років, крім випадків, коли інвалідність настала внаслідок травм, отриманих під час строкової військової служби.

Існують винятки із загального порядку призначення пенсії по інвалідності. Якщо людина набула інвалідності внаслідок участі у бойових діях, аварії на ЧАЕС або за інших обставин, визначених законом, розмір виплат розраховується за спеціальними правилами.

Розмір пенсії з інвалідності 2 групи

Розмір пенсії для осіб з інвалідністю ІІ групи залежить від того, чи вони є працевлаштованими, а також обчислюється з урахуванням пенсії за віком. Такі особи повинні отримувати не менше 90% вікової пенсії, але не менше:

2520 гривень – для непрацюючих;

2093 гривні – для тих, хто працює.

Приклад розрахунку: щоб розрахувати власну цифру, важливо знати, яка була б у людини пенсія за віком, від неї відібрати 10%. Маючи на руках такі дані, можна зрозуміти, якою буде пенсія щодо 2 групи інвалідності в Україні. Наприклад, якщо людина з’ясувала, що за віком вона отримувала б 5 000 гривень пенсії, то за інвалідністю їй нарахують 4 500 гривень.

Мінімальна пенсія по інвалідності у 2025 році: якщо людина не має страхового стажу, то вона може розраховувати на соціальну пенсію.

Соціальна пенсія по інвалідністі призначається особам з І, ІІ групою, у тому числі і дітям з інвалідністю, а також особам з інвалідністю ІІІ групи, які не мають трудового стажу. Розмір такої соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність (2361 грн.), та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за останні шість місяців. Однак, ця виплата не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3028 грн.

Військова пенсія по інвалідності 2 групи

Окрім цивільних осіб, на виплати можуть розраховувати й військовослужбовці. Матеріальну допомогу від держави для захисника "з групою" буде призначено, якщо людина отримала інвалідність, поки служила або через три місяці після закінчення служби.

Розмір пенсії з інвалідності залежить від причини інвалідності.

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається у розмірах:

80% від грошового забезпечення для інвалідів 2 групи, якщо вони воювали;

для інвалідів 2 групи, якщо вони воювали; У випадку, коли військовослужбовець отримав інвалідність під час війни, але не через свою участь у бойових діях, сума виплат виявиться трохи меншою — 60% від грошового забезпечення.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю в результаті війни не може бути нижчою :

ІІ група інвалідності – 13 822 грн.

Пенсії по інвалідності потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи призначається у розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи з:

зарплати, отриманої людиною у зоні відчуження у 1986-1990 роках;

або за рахунок п’ятиразового розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Розмір пенсії по інвалідності, що настала від каліцтва або захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчою:

II група — 7 884,57 грн ;

Як оформити пенсію по інвалідності 2 групи

Щоб оформити пенсію з інвалідності, потрібно звернутися до територіальних органів Пенсійного фонду. Подати заяву на отримання цієї послуги можна особисто або через законного представника, надіславши документи поштою, онлайн на порталі Пенсійного фонду або через портал Дія.

Для її оформлення необхідно подати такі документи :

заяву на призначення пенсії;

документ про місце проживання чи реєстрації (паспорт або витяг з реєстру територіальної громади);

документи про страховий стаж (трудова книжка або інші документи з місця роботи);

копія свідоцтва про хворобу або довідка військово-лікарської комісії (для військовослужбовців строкової служби);

паспорт або інші документи, що підтверджують особу (посвідка на постійне проживання, посвідчення біженця, документ, що посвідчує особу без громадянства);

довідку про зарплату за період страхового стажу до 1 липня 2000 року (можна отримати за місцем роботи);

довідку про нараховані суми грошового забезпечення та сплачені страхові внески (у разі, якщо за період з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2016 року в реєстрі застрахованих осіб відсутні відомості, необхідні для призначення пенсії військовослужбовцям, поліцейським, особам рядового і начальницького складу);

за наявності — документи, які засвідчують особливий статус (наприклад, посвідчення учасника бойових дій, учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС);

представник додатково подає документ, що підтверджує його повноваження.

Додаткові нюанси

Деякі люди з інвалідністю 2 групи можуть розраховувати на соціальну допомогу, наприклад доплату за догляд.

У 2025 році одиноким особам з інвалідністю з дитинства ІІ групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) потребують постійного стороннього догляду з надбавкою на догляд – 3 659,55 грн;

Чи буде підвищення пенсії по інвалідності 2 групи у 2026 році?

Кабінет Міністрів уже затвердив бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Цей документ визначає ключові параметри бюджетної політики та є базою формування державного бюджету.

У проєкті Закону про Держбюджет на 2026 рік передбачено підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, а це означає, за словами керуючого адвоката в Адвокатському бюро Івана Хомича, що мінімальна пенсія по інвалідності також може збільшитися (призначається особам з інвалідністю І, ІІ груп, у тому числі і дітям групи, які мають трудового стажу).

Висновок

Пенсія по інвалідності 2 групи забезпечується навіть за відсутності стажу. Однак за його наявності сума суттєво вища.

Рекомендація: звертатися до ПФУ чи юристів для точного розрахунку та оформлення виплат.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на яку пенсію розраховувати 2025 року, якщо є мінімальний стаж і до 25 тисяч зарплати.