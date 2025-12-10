Не просто запасна: навіщо насправді потрібна друга собачка на блискавці верхнього одягу

Другий язичок на замку виконує важливу практичну роль

У верхньому одязі давно закріпився стандарт, який багато хто помічає лише випадково: друга собачка на блискавці. На перший погляд, вона здається декоративною або "запасною", але конструкція з’явилася з суто практичних причин.

"Телеграф" вирішив розповісти навіщо і коли придумали цей корисний пристрій.

Двоходова блискавка дозволяє почуватися комфортніше в ситуаціях, коли тканина внизу починає тягтися і заважати руху. Варто людині сісти в автомобіль, велосипед або громадський транспорт, як поділ натягується, створює складки та обмежує свободу. Невелике відкривання замка знизу розв'язує проблему: куртка набуває зручної форми та не тисне на живіт чи стегна.

Ця ж система допомагає при активній ходьбі та підйомі сходами. Довгі пуховики та парки нерідко обмежують крок, а нижня частина блискавки, розстебнута лише на кілька сантиметрів, робить рухи вільнішими. Для туристичних моделей двоходова блискавка стала майже обов’язковою, тому що вона дозволяє регулювати посадку одягу залежно від ситуації – від різкої зміни погоди до необхідності швидко збільшити вентиляцію.

Лижна куртка, на якій точно є блискавка із двома собачками. Фото: Pixabay

Вентиляційна функція важлива й у міському ритмі. Взимку у переповненому транспорті чи теплому приміщенні людина швидко перегрівається, але повністю розстібати верхній одяг незручно. Можливість розстібнути куртку знизу забезпечує приплив повітря, при цьому тепло в області грудей і шиї зберігається.

З’явилася така конструкція ще у XX столітті у спеціалізованому екіпіруванні: військовому, спортивному та туристичному. Виробники швидко помітили, що регулювання нижньої частини блискавки робить одяг одночасно мобільним і довговічнішим — тому що навантаження розподіляється рівномірніше, а тканина менше розтягується в зоні подолу. Сьогодні двоходові блискавки ставлять і на міські моделі, оскільки вони підвищують комфорт без зміни зовнішнього вигляду.

