Покладіть у холодильник чайні пакетики і забудьте про неприємні запахи: як це працює

Простий лайфхак для холодильника з чайними пакетиками

Неприємний запах із холодильника – поширена проблема багатьох господинь. Деякі продукти здатні виділяти такі аромати, що заповнюють собою весь простір. Однак вирішити цю проблему не так уже й складно.

"Телеграф" розповідає про лайфхак із чайними пакетиками, який допоможе позбавитися неприємного запаху в холодильнику.

Лайфхак із чайними пакетиками

Запах у холодильнику може з’являтися через деякі продукти, також якщо їжа зіпсувалася, або через засмічений дренаж, пише Lifehacker. Залежно від причин необхідно вирішувати, як боротися з цим ароматом.

Чайні пакетики допоможуть усунути неприємні запахи. Фото: згенеровано ІІ, "Телеграф"

Так, якщо ви провели ревізію, прибрали холодильник та прочистили дренаж, а все одно потрібно усувати запахи їжі, використовуйте чайні пакетики. Потрібно покласти на тарілку кілька сухих чайних пакетиків (краще нових) і поставити її в холодильник.

Як виявилося, чайне листя — чудовий абсорбент. Воно не тільки вбирає зайву вологу в холодильнику, а й поглинає молекули неприємного запаху. А щоб у холодильнику ще й приємно пахло, можна капнути на один із чайних пакетиків 1-2 краплі ефірної олії лимона чи ванілі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко очистити лійку від душу. Візьміть чотири лимони і забудьте про вапняний наліт.