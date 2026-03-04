Рус

Просто покладіть це всередину: британка показала, як прибрати неприємний запах із кросівок

Як прибрати неприємний запах з взуття Новина оновлена 04 березня 2026, 20:44
Як прибрати неприємний запах з взуття. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Тепло та волога можуть бути основними причинами появи неприємного запаху

З настанням тепла ми потроху починаємо переходити із зимового гардероба на весняний та міняти черевики на кросівки. Але багато хто часто стикається з проблемою неприємного запаху з взуття, яке довго лежало в шафі. Однак не варто засмучуватись, є методи, які розв'яжуть цю проблему.

У TikTok британка поділилася секретами, як "освіжити" кросівки. Вам знадобиться мінімум зусиль.

Як прибрати неприємний запах із кросівок

Неприємний запах з взуття може виникнути з різних причин. Волога, що залишилася всередині, конденсат, закрите зберігання у шафі або коробці створюють умови для розмноження бактерій і мікробів. Але впоратися із цією проблемою можна легко, використовуючи прості домашні засоби.

Британка порадила використати сухий шампунь. Можна його розпорошити всередину кросівок, акуратно тримаючи балон на невеликій відстані. Якщо сухий шампунь у вигляді пудри, його можна просто покласти всередину і залишити на кілька годин і запах випарується.

Другий спосіб — чайні пакетики. Покладіть пару сухих чайних пакетиків на ніч. Вони вбирають вологу та неприємні запахи.

Ще один спосіб, який допоможе вирішити цю проблему – це харчова сода. Цей засіб ефективно нейтралізує запахи та підсушує внутрішню поверхню. Головне – не забути акуратно видалити залишки соди: струсити кросівки та протерти внутрішню поверхню м’якою серветкою чи щіткою.

