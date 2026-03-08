Не забудьте купити лимонів по акції: 5 лайфхаків, як прибрати ними всю квартиру

Ці методи показали свою ефективність на практиці

Весняне прибирання асоціюється з важкою та довгою працею. Але, завдяки акційним пропозиціям, можна придбати звичайні лимони, які значно полегшать цю справу.

За допомогою лимонів можна прибрати всю оселю від кухні до ванної кімнати. Простими лайфхаками діляться на порталі GoodHousekeeping.

Універсальний засіб для чищення

Змішайте одну частину білого оцту, одну частину води, цедру лимона та кілька стебел розмарину в пляшці з розпилювачем. Цей натуральний засіб для чищення допоможе видалити плями від жорсткої води у ванній, відчистити сміттєві баки, стерти плями зі стін та багато іншого.

Лимон може входити до складу універсального миючого засобу

Відчистіть кухонні дошки

При регулярному використанні навіть найкращі кухонні дошки можуть покритись стійкими плямами. Щоб їх позбутись протріть дошку скибкою лимона. Для кращого ефекту посипте дошку сіллю або харчовою содою.

Завдяки лимону кухонні дошки стануть як нові

Видаліть мильний наліт

Лимонний сік діє як натуральний кислотний засіб для чищення, тому він може допомогти впоратись з мильним нальотом. Прсто змішайте його з водою та розпиліть у ванній, а потім потріть.

Лимонний сік допоможе справитись з мильним нальотом

Відчистіть мікрохвильову піч

Позбудьтеся плям всередині мікрохвильвки раз і назавжди. Для цього наповніть велику керамічну миску 200 мл води і лимоном, лаймом або апельсином, нарізаним тонкими скибочками, та помістіть її всередину. Увімкніть піч на декілька хвилин, поки розчин не закипить, а потім дайте йому охолонути протягом п’яти хвилин, перш ніж відкривати дверцята. Вийміть миску та протріть мікрохвильову піч зсередини та зовні губкою або ганчіркою.

За допомогою лимона можна легко помити мікрохвильову піч

Позбудьтесь неприємного запаху на кухні

Щоб освіжити раковину на кухні можна покласти в неї кілька скибок лимонної цедри тиа залишити на 15-20 хвимлин. Після цього дістаньте цедру та змитйе раковину великою кількістю холодної води.

Лимон допоможе позбутись неприємного запаху з раковини

